Un nul banc pour Lars Gerson dans le choc en Suède

Jean-François COLIN Avec Lars Gerson aligné dans le trio défensif et auteur d'un sauvetage spectaculaire à une douzaine de minutes de la fin du match, Norrköping a concédé le match nul 0-0 à domicile dans l'affiche de la 2e journée en Suède face l'AIK Stockholm.

C'est donc dans l'authentique choc de la 2e journée d'Allsvenskan (le championnat de Suède) opposant le champion sortant, l'AIK Stockholm à son dauphin de 2018, l'IFK Norrköping, que l'international luxembourgeois Lars Gerson (29 ans, 66 sélections, 4 buts) effectuait ce lundi ses premiers pas dans la compétition suédoise cuvée 2019.

Alors qu'il l'avait confiné sur le banc lors de la 1re journée (défaite 3-1 à Helsingborgs IF), le coach de l'IFK, Jens Gustafsson décide de titulariser «El Duro» dans son 3-5-2, comme élément central du trio défensif composé également de Filip Dagerstäl à droite, et du Danois Kasper Larsen à gauche.

Dans un stade Östgötaporten copieusement garni, entre deux favoris de la compétition qui ont mal débuté (l'AIK a été contraint au nul 0-0 à domicile par Östersunds lors de la journée inaugurale), le début de match est très enlevé, avec deux équipes aux intentions résolument offensives.

En première période, les plus belles occasions échoient à Lindkvist (13e) côté visiteurs, et Thern (22e) et Haksabanovic (23e) en faveur de l'équipe locale. En position centrale, Lars Gerson fait valoir son calme et son placement face au duo d'attaquants de l'AIK, le Norvégien Elyounoussi et le Nigérian Obasi.

A la reprise, Gerson glisse à gauche, et abandonne la position centrale à Larsen. Les deux équipes se créent encore des occasions - Lindkvist (49e) et S. Larsson (63e) pour l'AIK; Thern (50e) et Haksabanovic (70e) pour l'IFK - mais c'est le Luxembourgeois qui fait sensation à la 78e minute en sauvant à même sa ligne de but une tentative de Lahne qui filait droit au fond des filets de Pettersson.

En fin de compte, les deux rivaux se quittent dos-à-dos sur un match nul sans but somme toute assez logique.



Lors de la 3e journée, Norrköping et Lars Gerson se déplaceront samedi (16 heures) à Kalmar FF, qui affiche un point en deux matches... comme l'IFK.