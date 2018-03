Suite aux mauvaises conditions atmosphériques et suite aux terrains enneigés dans toutes les régions du Luxembourg, la FLF a pris la décision d’annuler tous les matches officiels et amicaux qui devraient avoir lieu ce samedi 3 et ce dimanche 4 mars 2018.

Un nouveau week-end sans football

Après Fola-Hostert, ce sont toutes les rencontres de la 16e journée de BGL Ligue mais aussi les matches de PH, D1, D2 et D3 qui sont reportés.

La FLF a également communiqué sur la suite du programme pour la BGL et la PH. Un nouveau calendrier s'établit comme suit:



La 15e journée, remise le week-end du 24 et du 25 février 2018 est reportée au mercredi 14 mars 2018.

La 16e journée, remise ce week-end du 03 et du 04 mars 2018 est reportée au mercredi 11 avril 2018.

La 18e journée, initialement prévue le samedi 17 mars 2018 est reportée au dimanche 18 mars 2018.

Quant aux championnats des divisions 1,2 et 3, aucune décision n'a été prise comme plusieurs journées sont concernées, on devrait en savoir plus ce lundi 5 mars.

Les finales du championnat indoor LALUX jeunes et le championnat futsal seniors restent maintenus au programme.