La 16e édition des Kings of Muay Thaï a tenu toutes ses promesses. Cerise sur le gâteau, le meilleur combattant luxembourgeois du moment a décroché la ceinture intercontinentale mise en jeu par la WBC.

Un nouveau sacre pour Prince Junior

Après des titres de champion du Benelux, en 2014, de champion d'Europe WKU, en 2016, et de champion du monde WKU, en 2018, Prince Junior est désormais champion intercontinental WBC après sa victoire, aux points, face à l'Espagnol Victor Conesa, samedi soir.

17 Prince Junior s'est imposé face à Victore Conesa pour remporter la ceinture intercontinentale WBC des 63,5 kg. Photo: Faton Agolli

Prince Junior s'est imposé face à Victore Conesa pour remporter la ceinture intercontinentale WBC des 63,5 kg. Photo: Faton Agolli

Le public avait répondu en nombre à l'appel d'un plateau des plus alléchants, sans aucun doute la plus belle affiche des seize éditions que comptent les KOMT à ce jour.

Dans le hall omnisports de la rue de Strasbourg, les douze coups de minuit avaient déjà sonné depuis belle lurette quand le filiforme boxeur, les larmes au bord des yeux, plongeait dans le bras d'Eric Kadouche, son entraîneur, tout aussi ému.



L'affrontement avait été rude, la tension plus que palpable, mais le favori du public, l'œil gauche presque fermé, venait de sortir vainqueur d'un duel épique.

Prince Junior a dû faire face à un adversaire qui a toujours cherché le coup dur. Photo: Faton Agolli

«C’est un des meilleurs adversaires que Prince a rencontrés, mais nous savions quelle tactique son adversaire allait mettre en place, c’est-à-dire qu’il allait chercher la blessure, l’ouvrir pour abréger le combat car il n’avait pas le cardio pour tenir l’intégralité des cinq rounds», commentait son coach après coup.

«Notre stratégie était au point, on a vu Prince régulièrement bloquer les attaques de son adversaire. Après le premier round, je n’étais pas totalement satisfait, en fait j’avais surtout peur qu’il prenne un mauvais coup alors que techniquement et physiquement Prince lui était supérieur.»

«Continue comme ça et tu vas perdre»

«Ce combat était vraiment difficile. La stratégie était de boxer en gaucher car il met beaucoup de coups de coude et cela me permettait aussi de mieux passer mes jambes», précisait Prince Junior à la sortie du ring.

La légende Saenchai était présente ce samedi à Luxembourg. Photo: Faton Agolli

«Mais j’ai eu du mal à démarrer, je ne sais pas pourquoi mais j’ai senti un gros coup de fatigue. Mon coin m’a alors dit : "Continue comme ça et tu vas perdre". J’ai bossé dur pour cette ceinture, je suis parti en Thaïlande m’entraîner, je ne pouvais pas la perdre. Plus le combat avançait, plus je dominais. »

Le meilleur représentant luxembourgeois sur la scène des sports de combat va devoir faire de la place dans ses armoires pour ranger toutes ses coupes et ceintures. Et, au vu de sa dernière prestation, la moisson du boxeur de 27 ans n'est pas terminée.

En effet, celui qui affiche 52 victoires en 53 sorties (un nul) s'est ouvert en grand de nouvelles perspectives. Un championnat du monde, mais aussi un voyage en Espagne. «Mon adversaire m’a demandé une revanche, nous irons donc en Espagne pour défendre ma ceinture.»



Akram Hamidi, une ceinture intercontinentale avant de repartir en conquête, le 30 novembre, lors de l’Ultimate Muaythai K1 Rules de Strasbourg. Photo: Faton Agolli

Hamidi, d'un titre à l'autre

Une deuxième ceinture intercontinentale WBC était en jeu et c'est Akram Hamidi qui s'en est emparé. Là aussi le combat a été de toute beauté et aurait pu tourner sur un coup.

«Cela faisait longtemps que j’attendais de boxer pour une ceinture comme ça. Je me suis entraîné très très dur. J’ai eu beaucoup de pression sur mes épaules. Fredrico Cordeiro est un adversaire très fort qui avait battu auparavant beaucoup de boxeurs français de très bon niveau. Je pense avoir gagné tous les rounds et j’en suis très fier», indiquait le protégé de Steeve Valente à la fin de la soirée.

«J’ai parfois pris des risques un peu bêtes et je me suis fait toucher», ajoutait-il encore. «Il aurait même pu me mettre K.-O. sur un coup. Me jeter sur quelqu'un qui a beaucoup de punch c’est quelque chose que je ne referai pas. Prochain objectif, un championnat du monde ISKA (-53,5 kg), chez moi à Strasbourg. J’aurai le public derrière moi et c’est un combat que je ne peux perdre. Je vais me donner tous les moyens pour remporter la victoire.»

Mauvaise surprise pour Hihi et Hennion

Les organisateurs avaient promis un plateau «explosif». Il le fut en effet. Notamment avec les assauts des graines de champion que sont Xavier Gonzalves et surtout Joseph Tafari, l'élève du Mahmoudi Gym.

Tony Lopes, toujours aussi chambreur, a profité du gala pour rester sur sa dynamique de victoires en disposant de Florian Grogel.

Tony Lopes n'a pas déçu ses supporters. Photo: Faton Agolli

Par contre Yassine Hihi a connu un coup d'arrêt. Il n'est désormais plus invaincu à Luxembourg. Ouvert à une arcade, il a dû se résoudre à voir l'Italien Antonino être déclaré vainqueur.

En classe B, Isaie Hennion lorgnait une ceinture KOMT. Après une bonne entame, il n'est pas parvenu à faire la décision avec son «anglaise» et a laissé Julian Carre revenir dans le combat. Le boxeur d'Annecy a marqué beaucoup de points avec ses jambes et a été déclaré vainqueur.

