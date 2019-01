Le tracé de Liège-Bastogne-Liège va subir d'importantes modifications en 2019. Outre l'arrivée au coeur de la cité ardente, la Roche aux Faucons sera le juge de paix de ce nouveau tracé.

Sport 2 min.

Un nouveau final au cœur de Liège, la Doyenne s'offre un lifting

Eddy RENAULD Le tracé de Liège-Bastogne-Liège va subir d'importantes modifications en 2019. Outre l'arrivée au coeur de la cité ardente, la Roche aux Faucons sera le juge de paix de ce nouveau tracé.

Le programme des Classiques ardennaises 2019 organisées par ASO a été dévoilé ce mardi à Liège. Le principal changement de ces deux épreuves concerne Liège-Bastogne-Liège. Oubliée le final sur les hauteurs d'Ans (entre 1992 à 2018), place à présent à une arrivée au centre ville de Liège, au Boulevard d'Avroy avec par conséquent un nouveau final. Une convention a été signée pour les six années à venir.

Pour l'édition 2019, c'est donc la célèbre Roche aux Faucons, où Andy Schleck et Bob Jungels avaient placé leur attaque décisive lors de leur succès en 2009 et 2018, qui sera le juge de paix de cette Doyenne "new look" puisqu'elle se situera à 15 km de l’arrivée. Autre nouveauté, le retour de la trilogie Wanne-Stockeu-Haute-Levée.



Dans le but de redynamiser la course, les responsables d'ASO ont modifier le tracé qui comprendra de nombreuses ascensions (La Roche en Ardenne, Saint Roch, Mont-le-Soie, Wanne, Stockeu, Haute Levée, Rosier, Maquisard, Redoute, Les Forges et Roches aux Faucons) ce qui implique aussi l'abandon de la côte de Saint-Nicolas. L'édition 2019 de Liège-Bastogne-Liège se disputera le dimanche 28 avril et le successeur de Bob Jungels sera connu à l'issue des 256 km.



En ce qui concerne la Flèche Wallonne, qui aura lieu le mercredi 24 avril avec un départ donné depuis Ans, onze côtes sur les 195,5 km sont au programme avec trois enchaînements Ereffe-Cherave-Mur et un final identique aux dernières éditions.



Du côté du peloton féminin, le départ de la Flèche sera donné pour la première fois depuis la Grand-Place, en bas du Mur. Avant d'aborder le circuit final, les filles auront droit à une boucle de 70 km. Elles affronteront alors les côtes d’Ereffe et de Cherave et le Mur de Huy, à deux reprises.



Quant à la Doyenne, le départ sera donné depuis la Place St-Lambert pour 138,5 km. Cinq ascensions sont au programme: les côtes de Wanne, Brume et La Vecquée. L’explication finale se fera sur La Redoute et dans La Roche-aux-Faucons.

Outre le tracé, ASO a dévoilé la liste des équipes amenées à disputer Liège et la Flèche. L'équipe Wallonie-Bruxelles de Tom Wirtgen a reçu le précieux sésame et sera au départ de ces deux classiques au côté des équipes WorldTour.