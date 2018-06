L'US Folschette poursuit sa campagne de recrutement en vue de la saison prochaine. Le club de Division 3 Série 1 a recruté un nouveau défenseur pour solidifier un secteur qui a pris l'eau la saison dernière.

Un nouveau défenseur à l'US Folschette

L'US Folschette poursuit sa campagne de recrutement en vue de la saison prochaine. Le club de Division 3 Série 1 a recruté un nouveau défenseur pour solidifier un secteur qui a pris l'eau la saison dernière.

(DH). - L'US Folschette poursuit sa campagne de recrutement en vue de la saison prochaine. Le club de Division 3 Série 1 a recruté un nouveau défenseur pour solidifier un secteur qui a pris l'eau la saison dernière. Le neuvième de la série avait en effet encaissé 65 buts, soit une moyenne de plus de 3,6 buts par match.

Pour remédier à cette carence, le club a complété son effectif avec Rodolfo Marques Caetano (20 ans) qui arrive en prêt de Bissen pour une saison. Pour rappel, Folschette avait déjà mis la main sur le gardien Rui Teixeira (31 ans, Gilsdorf). Le défenseur central Medoune Gningue (ex-Colmar-Berg, Bourscheid et Vianden) a aussi signé tout comme Ricardo Dos Santos a(ex-Colmar-Berg, Perlé et Préizerdaul-Redange) et l'expérimenté attaquant Sanel Latic (35 ans).