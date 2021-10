Ce soir, la sélection luxembourgeoise a 90 minutes pour créer l'exploit face au onze conduit par Cristiano Ronaldo. Mission impossible ?

Sport 2 min.

Football

Un mur portugais se dresse face aux Roud Léiwen

Ce soir, la sélection luxembourgeoise a 90 minutes pour créer l'exploit face au onze conduit par Cristiano Ronaldo. Mission impossible ?

(pj avec Jan MORAWSKI) La présence de Leandro Barreiro pour la conférence de presse d'avant-match est significative. A l'approche de la rencontre Portugal-Luxembourg (ce 12 octobre, 20h45), le jeune international de 21 ans dribble d'une question à l'autre dans la langue qui convient au journaliste demandeur. Français, allemand, luxembourgeois, portugais : le natif d'Erpeldange jongle avec ceux qui s'apprêtent à commenter son match à l'Estadio Algarve de Faro, au Portugal.

Les Bleus sur le toit des Nations A un an de la Coupe du monde, l'équipe de France a montré, dimanche face à l'Espagne, qu'elle n'avait rien perdu de son sens offensif (1-2). De quoi tourner la page d'un Euro décevant.

Aucun doute à avoir : le milieu de terrain et la sélection luxembourgeoise de Luc Holtz suscitent l'intérêt. Et, ton grave, Leandro Barreiro ne cache pas son espoir de faire chuter le onze portugais sur sa pelouse. «Nous croyons en nous-mêmes», lâche-t-il en faisant semblant d'oublier que ceux qu'il aura face à lui ce soir sont champions d'Europe 2016.

Déjà samedi dernier, il s'en est fallu de peu pour que les Lions Rouges ne terminent la rencontre contre la Serbie sur un nul, voire même une victoire. La défense aura résisté 68 minutes avant de s'incliner (0-1). Mais les Luxembourgeois avaient les atouts pour faire mieux, aussi la rencontre du soir (qualificative pour la Coupe du monde au Qatar) pourrait bien avoir un parfum de revanche.

D'ailleurs, l'adversaire portugais n'est pas dupe : «La victoire de la Serbie est imméritée; le Luxembourg avait le contrôle du match (...) Ces joueurs libèrent beaucoup de pression et veulent toujours le ballon», se méfie le coach Fernando Santos.

N'empêche, devant 18.000 spectateurs lusitaniens attendus, le Luxembourg aura fort à faire pour prendre le dessus. Mais le sélectionneur Luc Holtz n'entend pas limiter son groupe à un rôle uniquement défensif. «Nous prenons note de la classe mondiale de l'adversaire mais nous n'avons pas peur», avance-t-il lui aussi crânement.

Le sélectionneur Luc Holtz sait pouvoir compter sur des joueurs «pleinement présents». Les deux jours de repos entre les matches et le transfert a permis au groupe de se régénérer «surtout moralement et mentalement». De toute façon, le onze luxembourgeois se projette sur une échéance à plus long terme que la partie du jour : «Le développement de notre équipe est plus important que le résultat», déclare Barreiro.





Suivez-nous sur Facebook, Twitter et abonnez-vous à notre newsletter de 17h.