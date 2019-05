Si la présence de Cadel Evans, lauréat du Tour 2011 devant les frères Schleck, sera le moment fort de la troisième édition du Gran Fondo, Fränk Schleck et son équipe attendent les familles en nombre ces vendredi 24 et samedi 25 mai à Mondorf.

«Un mini Gran Fondo fait partie des projets»

Eddy RENAULD Si la présence de Cadel Evans, lauréat du Tour 2011 devant les frères Schleck, sera le moment fort de la troisième édition du Gran Fondo, Fränk Schleck et son équipe attendent les familles en nombre ces vendredi 24 et samedi 25 mai à Mondorf.

Fränk, après Miguel Indurain en 2018, c'est donc Cadel Evans qui sera l'invité de marque cette année. Un honneur?

Fränk Schleck: «Miguel Indurain était l'idôle de ma jeunesse. C'est grâce à lui et à mon père aussi que je me suis intéressé au vélo. Il a tout de même gagné cinq fois le Tour de France, c'est énorme. C'était très fort de l'accueillir au Luxembourg. Peu de Gran Fondo peuvent se vanter d'avoir au départ un ancien vainqueur de la Grande Boucle. L'édition de cette année nous replongera dans l'ambiance du Tour de France 2011 et ce podium à Paris avec deux frères et Cadel Evans. Andy et moi sur les Champs-Elysées, c'était un grand moment. Ce sera exceptionnel.



Présenter une star du cyclisme aux fans, est-ce une particularité de la Gran Fondo Schleck?

Lors de notre première expérience à ce niveau, c'est Fabian Wegmann qui nous avait rejoints. A l'avenir, on souhaiterait perpétuer cette tradition de présenter un invité de qualité lors de chaque Gran Fondo. Ce n'est pas toujours facile. Il n'y a pas beaucoup d'anciens qui roulent encore et les coureurs encore en activité ont un agenda particulièrement chargé, les équipes ne permettent pas toujours à leurs coureurs de se libérer mais c'est évident qu'on souhaite apporter cette plus value chaque année. Pour les fans, c'est même super.



En 2018, plus de 2.000 cyclistes ont participé à cette journée et cette année on est déjà à plus de 2.500. Ce succès s'explique-t-il par le nom Schleck ou la convivialité de l'événement?



Les deux sont étroitement liés. Le nom "Schleck" interpelle les amateurs de cyclisme, on touche énormément de monde grâce à cela mais l'aspect convivial de la manifestation est aussi important. On ne retrouve pas nécessairement cette ambiance dans d'autres sports. Boire un verre entre amis ou amateurs après une ballade à vélo à travers la région a quelque de sympathique. Ces deux éléments sont les clés de la réussite de ces deux journées.



Quels sont les thèmes que vous vous souhaitez développer davantage à l'avenir?

On désire communiquer plus sur le vélo. Alors que la question environnementale est un sujet d'actualité, on veut insister sur l'aspect "nature" de la pratique du cyclisme comme développer plus encore le fait de se rendre au travail à vélo. La jeune génération a le pouvoir de changer les mentalités. Les familles sont d'ailleurs les bienvenues à cette cyclosportive. Tout au long de la journée, les enfants pourront découvrir de nombreuses activités qui leur seront réservées. Mettre sur pied un mini Gran Fondo au cours des années à venir fait partie de nos projets.»

Pour cette édition 2019, deux circuits sont proposés aux participants: 155 km avec un départ à 9h30 et 100 km pour un départ à 10h15.