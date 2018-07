Convoité par des clubs français, allemands et italiens, Issam Elalami a choisi de poursuivre sa formation au Racing Club de Strasbourg.

Un jeune Luxembourgeois à Strasbourg

(DH). - Après Ruben Ferreira et Fabio Lohei, 13 ans tous les deux, qui vont rejoindre les rangs du FC Metz et Yvandro Borges (14 ans) qui va rallier le Bayern Munich, c'est un autre jeune Luxembourgeois qui a signé dans un club professionnel. Convoité par des clubs allemands, français et italiens, c'est finalement à Strasbourg qu'Issam Elalani (15 ans) a choisi de poursuivre sa formation.



Le club alsacien a su se montrer le plus persuasif et toutes les conditions scolaires, avec un lycée à proximité, étaient réunies.