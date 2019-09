André Barrela (19 ans), réserviste de Sebastian Grub dans les buts d'Etzella et international U19 luxembourgeois, est actuellement en stage avec l'équipe juniors du FC Porto à Vila Nova de Gaia.

Un jeune gardien d'Etzella en test au FC Porto

(JFC, avec AC). - Il avait disputé la première journée de championnat de BGL Ligue cette saison face au Victoria Rosport (défaite 3-0), avant de rentrer dans l'ombre de Sebastian Grub.

André Barrela, membre du cadre national U19 et pur produit du club d'Ettelbruck, s'est jusqu'à présent produit à cinq reprises en BGL Ligue. Pisté depuis quelque temps déjà par le FC Porto, le prometteur gardien à la double nationalité portugo-luxembourgeoise est depuis lundi et jusqu'à samedi en stage avec l'équipe juniors des Dragons au centre d'entraînement d'Olival, à Vila Nova de Gaia.

Après s'être déjà entraîné à deux reprises, il a confié à nos confrères du Contacto, «être très heureux, car ce n'est pas tous les jours que l'on a l'occasion de prendre part à un stage dans l'un des plus grands clubs d'Europe. Les entraînements se sont bien déroulés, et je ferai de mon mieux pour prouver ma valeur aux entraîneurs et aux dirigeants du club. J'ai été très bien accueilli et je suis très reconnaissant pour cette opportunité que m'offre le FC Porto.»

A voir à présent si le jeune André Barrela parviendra ou non à convaincre le club du nord du Portugal de s'attacher ses services.