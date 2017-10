(ER) - Au coeur de l'entrejeu luxembourgeois, Aldin Skenderovic s'est mis au service de ses partenaires. Généreux, volontaire, altruiste, il a rendu une copie correcte dans un rôle ingrat.

Quatrième sélection pour le joueur de l'Union Titus Pétange. Réserviste en Suède - il était monté au jeu à la 72e minute à la place de Chris Martins - Skenderovic a débuté la rencontre dans un rôle de sentinelle devant la défense au côté de Martins.



Après un début de rencontre timide marqué par quelques relances approximatives, Skenderovic a élevé son niveau. Il a notamment été l'auteur de deux sorties de zone qui ont soulagé ses partenaires. Un travail de placement et de l'ombre qui a permis à ses partenaires de briller plus offensivement à l'image de Martins ou encore d'Olivier Thill.



Il devait tenir à l'oeil Kraev, le capitaine Popov ou encore Bozhikov, une tâche qu'il a parfaitement remplie, en coupant les intervalles des Bulgares.



Au cours des 45 premières minutes, il a plus souvent joué la sécurité en combinant avec Martins (2 passes) et Philipps (2), Malget (1) et Jänisch (1). Au fil des minutes, il a pris de plus en plus confiance et juste avant le repos, il servait idéalement Turpel mais la reprise de l'attaquant du F91 était stoppée par Illiev.



Au cours de la seconde période, il s'est fait plus discret - deux ballons joués avec Gerson et Turpel - mais sa taille et son jeu de tête ont soulagé à deux reprises la défense luxembourgeoise. Seule ombre au tableau son jeu long est encore perfectible mais au final, Skenderovic a livré un match sobre. A épingler également sa complémentarité avec Kiki Martins au centre du jeu.