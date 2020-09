«Un final pour des hommes costauds»

Ne cherchez pas plus loin. L'étape reine de ce Tour de Luxembourg c'est pour ce vendredi. 201 km entre Rodange et Differdange et des côtes dignes d'un Liège-Bastogne-Liège et un circuit final marqué par deux passages au sommet du col de l'Europe (1,5 km avec une pente moyenne de 8%).

En 2018, Andrea Pasqualon s'était imposé à Differdange et avait pris par la même occasion le maillot jaune de leader avant de remporter le classement final le lendemain. Ed Buchette, secrétaire général adjoint de TDL organisation, dévoile les grandes lignes de la journée.

Vous trouverez ci-dessous le tracé de la 4e étape de l'épreuve. En cliquant en haut à droite, vous pouvez découvrir le profil du jour mais aussi une vue détaillée du parcours.







