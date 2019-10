Dudelange a tenu le 0-0 jusqu'à la mi-temps, jeudi soir en Europa League en déplacement au FC Séville. Vazquez, par deux fois, puis Munir ont ensuite trouvé l'ouverture pour une addition finale de 3-0 trop corsée pour des visiteurs appliqués et disciplinés.

Sport 4 min.

Un F91 solidaire craque après le repos

Jean-François COLIN Dudelange a tenu le 0-0 jusqu'à la mi-temps, jeudi soir en Europa League en déplacement au FC Séville. Vazquez, par deux fois, puis Munir ont ensuite trouvé l'ouverture pour une addition finale de 3-0 trop corsée pour des visiteurs appliqués et disciplinés.

Privé de ses milieux de terrain Mario Pokar et Mickaël Garos, ainsi que du défenseur, ex-international (10 sélections), Ricardo Delgado, proche d'un retour à la compétition mais encore un peu juste, le mentor belge de Dudelange, Bertrand Crasson peut toutefois compter sur son gardien-capitaine titulaire, Jonathan Joubert (40 ans), partant pour son... 59e match européen, malgré une entorse à une cheville.

C'est une équipe de la Forge du Sud très compacte et solidaire qui se présente en 4-5-1 sur la pelouse du stade Sanchez Pizjuan. Ni le capitaine sévillan Escudero, sur un ballon claqué par Joubert suite à un centre de la droite de Rony Lopes (3e), ni l'Israélien Dabbur, à la réception d'un corner du même Rony Lopes (10e), ne cadrent leur envoi.

Averti à la 25e minute pour une faute de main volontaire, Thibaut Lesquoy (à g., avec le capitaine andalou Escudero) manquera le match retour contre le FC Séville, le 7 novembre au Josy Barthel Photo: AFP

Le sauvetage in extremis d'un Lesquoy bien inspiré devant le décidément très actif Rony Lopes (13e) permet aux hommes de Crasson d'atteindre le quart d'heure sans dommage. Séville multiplie les corners et Joubert démontre devant Dabbur (16e), puis Vazquez (19e) qu'il garde encore plus que de beaux restes pour un quadragénaire.

La domination (13 tirs au but à 2) et la possession de balle (67%) ont beau être andalouses, c'est bien sur la marque de 0-0 que les deux équipes regagnent les vestiaires. Danel Sinani a même eu la balle du 0-1 au bout du pied gauche sur la seule occasion dudelangeoise du premier acte, mais son envoi croisé a léché le poteau droit de Bounou (40e). Escudero, lui, avait trouvé le dessus de la barre transversale de Joubert (24e).

Dommage cette faute de main volontaire de Lesquoy (25e), qui vaut à l'ex-Virtonais le carton jaune de trop, le troisième: il sera suspendu pour le match retour le 7 novembre au Josy Barthel.

Charles Morren (n°28, à g.) et Mohammed Bouchouari (n°34, à dr.) ont parfois mis Escudero et Séville sans dessus dessous Photo: AFP

Le jeu n'a pas repris depuis trois minutes qu'Oliver Torres, côté gauche, dépose un centre parfaitement calibré du pied droit sur la tête de l'Argentin Franco Vazquez, laissé complètement seul dans le rectangle visiteur (1-0, 48e). La première grosse errance défensive luxembourgeoise vient de se payer cash...

Le FC Séville a obtenu ce qu'il voulait. Le tempo diminue et les occasions se font rares. C'est que Lopetegui et ses hommes vont devoir se farcir Getafe, Valence et l'Atletico Madrid dans les dix prochains jours.

L'Argentin Franco Vazquez (au centre) vient de libérer le FC Séville à l'entrée de la seconde période Photo: AFP

A nouveau incroyablement seul dans les 16 mètres visiteurs, Vazquez a le doublé au bout de l'occiput, mais cette fois Joubert s'interpose au prix d'une parade fantastique (66e). Ce n'est que partie remise pour le milieu de terrain argentin qui est à la conclusion suite à un envoi puissant du pied gauche de Munir repoussé comme il peut par Joubert (2-0, 75e).

L'addition se corse trois minutes plus tard lorsque l'entrant Munir El Haddadi est à la réception d'un centre parfait à ras-de-sol d'Escudero. Fusillé de près, Joubert ne peut qu toucher le cuir qui termine sa course au fond des filets (3-0, 78e).

Exactement comme l'année dernière face au Betis, le champion du Luxembourg a craqué en seconde période et s'en retourne avec un 3-0 dans ses valises.

A l'issue de cette rencontre, le F91 Dudelange totalise désormais 46 défaites sur la scène européenne pour un total de 77 matches joués, soit un ratio de pratiquement 60%. La ventilation entre les victoires et les matches nuls penche en faveur des succès, 18 à 13.

Le prochain rendez-vous des joueurs de la Forge du Sud dans la poule A de l'Europa League est programmé au jeudi 7 novembre, avec la réception du FC Séville à 18h55 au stade Josy Barthel.

Par ailleurs, l'autre match de la poule A avait en avant-soirée a vu Qarabag et l'APOEL Nicosie partager l'enjeu, deux buts partout. Ce résultat porte les Azéris à quatre points et offre leur première unité aux Chypriotes.