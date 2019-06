Après le recrutement de l'attaquant Stefan Lopes (20 ans, Fola) et le retour au club du milieu de terrain allemand Marcel Linn (26 ans, Völklingen), Strassen vient de transférer le Polonais Alan Stulin (29 ans).

Un ex-international polonais à Strassen

Après le recrutement de l'attaquant Stefan Lopes (20 ans, Fola) et le retour au club du milieu de terrain allemand Marcel Linn (26 ans, Völklingen), Strassen vient de transférer le Polonais Alan Stulin (29 ans).

(DH). - L'UNA Strassen vient de recruter le latéral gauche Alan Stulin (29 ans). Ancien international polonais dans les équipes de jeunes jusqu'au U23, Stulin a fait ses classes à Kaiserslautern et a intégré l'équipe première lors de la saison 2010-2011. Il est ensuite retourné en Pologne, au GKS Belchatow, avant de rallier Wormatia Worms pendant trois ans et demi et d'en devenir le capitaine.

Stefan Lopes va connaître son cinquième club Stefan Lopes ne sera resté qu'une saison à l'US Mondorf. Le jeune attaquant luxembourgeois de 20 ans va rejoindre les rangs de l'UNA Strassen.

Il a disputé la saison dernière sous les couleurs de l'Alemannia Aix-la-Chapelle (5 matches de Regionaliga West).



Il s'est engagé avec l'UNA pour une période de trois ans.