La compétition bat son plein en Angleterre, dans des stades bien garnis, avec une belle ambiance. Elodie Martins, joueuse du Racing Union Luxembourg, évoque cet engouement et l'évolution récente de son sport.

Sport 5 min.

Football

Un Euro féminin «valorisant pour les joueuses»

Pascal MITTELBERGER La compétition bat son plein en Angleterre, dans des stades bien garnis, avec une belle ambiance. Elodie Martins, joueuse du Racing Union Luxembourg, évoque cet engouement et l'évolution récente de son sport.

Ce jeudi soir, le duel franco-belge de l'Euro de foot féminin a tourné à l'avantage des Bleues en battant les Red Flames sur le score de 2-1. L'équipe de France s'assure ainsi déjà une place en quart de finale. Comme c'est le cas depuis de début de la compétition en Angleterre, la rencontre a suscité l'enthousiasme du nombreux public présent en tribunes du stade de Rotherman. Elodie Martins, joueuse française du Racing Union, club qui domine outrageusement le championnat luxembourgeois, apprécie cet engouement.

Les Lionnes anglaises sont entrées dans l'arène Le coup d'envoi de l'Euro féminin a été donné ce mercredi soir à Old Trafford. Les Anglaises ont marqué le premier but de cette compétition.

Quelle impression vous laissent ces premiers matchs de l'Euro féminin, et notamment de l'enthousiasme qu'il crée auprès du public ?

Elodie Martins - «Cet Euro a déjà permis de passer un cap. Quand je vois les stades remplis, c'est magnifique pour le foot féminin ! Malgré les derniers mois qui ont été affectés par le covid, il y a un engouement qui existe depuis quelque temps et ça se confirme avec cette compétition. Jouer dans d'aussi beaux stades, ça attire le public et c'est valorisant pour les joueuses.

Qu'espérez-vous de l'équipe de France, qui vient de se qualifier pour les quarts de finale, durant cet Euro... ?

«Déjà, il faut rappeler la première mi-temps extraordinaire qu'ont réalisée les Françaises, dans tous les compartiments du jeu, lors de leur premier match contre l'Italie (le score était de 5-0 à la pause, NDLR). J'ai été impressionnée ! Après, sur les ambitions de l'équipe, j'aimerais les voir en finale, c'est sûr, et qu'elles ramènent enfin un titre. Mais il y a d'autres grosses nations comme l'Allemagne, l'Espagne... Mais figurer dans le dernier carré est, à mon sens, l'objectif minimal pour la France.

Les dates à retenir lors de l'Euro féminin • Lundi 18 juillet (21h) : derniers matchs du premier tour pour le groupe D, Islande-France et Italie-Belgique.

• Mardi 26 et mercredi 27 juillet (21h) : demi-finales.

• Dimanche 31 juillet (18h) : finale à Wembley, à guichet fermé (87.000 spectateurs).

On le ressent dans cette compétition mais estimez-vous, vous aussi, qu'il y a une homogénéisation du niveau du foot féminin, tant à l'Euro qu'en général ?

«C'est clair. Il n'y a qu'à prendre l'exemple de l'Angleterre : il y a cinq ou six ans en arrière, elles n'étaient pas aussi performantes, que ce soit en sélection ou en club, qu'aujourd'hui. Une équipe comme le Portugal est aussi en pleine progression et arrive à faire des résultats. Le foot féminin prend de l'essor dans de nombreux pays, ça n'a plus rien à voir avec ce qu'on a connu il y a 10 ou 15 ans.

On ne peut pas être performant avec des filles qui viennent s'entraîner après une journée de 8h de travail. Elodie Martins, du Racing Union Luxembourg

À quoi est-ce dû ?

«Les clubs professionnels ont commencé à miser sur les équipes féminines et ont mis les moyens. Les conditions d'entraînement ont également évolué. On ne peut pas être performant avec des filles qui viennent s'entraîner après une journée de 8h de travail. La professionnalisation de certains championnats a permis de passer à un autre niveau.

Et le foot féminin luxembourgeois dans tout ça, où en est-il ?

«Il y a un peu de retard mais c'est un petit pays, il ne faut pas l'oublier. Il n'y a pas beaucoup de licenciées, il n'y a que trois divisions dans le championnat. Surtout, il y a très peu d'étrangères. Les clubs commencent seulement à s'ouvrir et à en recruter. C'est cela qui fait que le niveau augmente. Après, même si je mets le Racing à part car il met les moyens pour les filles depuis plusieurs années, chaque club essaye de faire avec ses moyens pour avoir une image féminine aussi. Avec les années, ça va s'améliorer. C'est une chaîne.

Sur le terrain ou sur le banc cette saison ? Encore titrée, en championnat comme en coupe nationale, avec ses coéquipières du Racing en mai dernier, Elodie Martins fait partie, depuis la reprise de l'entraînement cette semaine, du staff technique. Sa carrière de joueuse, qui l'a notamment menée en D1 française avec le FC Metz, est-elle terminée ? «Je suis encore en réflexion. J'ai subi une grosse blessure en finale de la Coupe du Luxembourg. Pour l'instant, j'ai intégré le staff mais je me laisse un peu de temps. Peut-être que j'aurai une double casquette, peut-être pas.»

Mais cette situation, avec le Racing ultra-dominant au niveau national, n'est-elle pas pénalisante ?

«C'est vrai que lorsque je suis arrivée du FC Metz il y a quatre ans, ça m'a un peu choqué. Aujourd'hui, en D1 française, on ne voit plus de scores fleuves comme on en voit encore au Luxembourg. Pour moi, la règle des sept ''1re licence'', à savoir le fait d'être obligé d'aligner à chaque match sept Luxembourgeoises qui ont commencé le foot au Luxembourg, était un petit frein à la progression du foot féminin dans le pays, notamment pour les clubs qui jouent la Coupe d'Europe. La saison passée, ça a déjà un peu évolué avec cinq ''1re licence», et une réforme plus globale est en cours.

Le Racing attend le titre et la réforme Le club de la capitale devrait être sacré ce samedi soir au terme d'un sans-faute qui ne profite à personne.

Vous parliez de Coupe d'Europe : le 18 août, une grosse échéance attend le Racing avec une rencontre contre la Juventus Turin, en Italie, lors du 1er tour préliminaire de la Ligue des champions féminine. N'est-ce pas l'occasion, justement, de mettre en lumière le foot féminin au Luxembourg ?

«C'est sûr que c'est une belle affiche ! Ce ne sera pas facile, il ne faut pas se leurrer, elles ont un temps d'avance sur nous. Mais nous n'irons pas en Italie en baissant la tête et les bras avant même le match. On a des objectifs, ce ne sera pas une semaine de vacances. Mais c'est bien pour les filles : jouer contre la Juventus, ça n'arrive pas souvent dans une vie ! Il va falloir jouer, mais surtout "kiffer" le moment !»

Suivez-nous sur Facebook, Twitter et abonnez-vous à notre newsletter de 17h.