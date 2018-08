Avec Maxime Chanot (28 ans, 24 sélections), titulaire côté droit d'une défense à trois éléments au côté des Américains Sebastien Ibeagha (central) et Ben Sweat (à gauche), New York City, pourtant réduit à neuf, a tenu tête (1-1) aux Red Bulls dans le derby de New York mercredi dans le cadre de la 26e journée de la MLS.

Un derby new-yorkais houleux et sans vainqueur pour Maxime Chanot

Avec Maxime Chanot (28 ans, 24 sélections), titulaire côté droit d'une défense à trois éléments au côté des Américains Sebastien Ibeagha (central) et Ben Sweat (à gauche), New York City, pourtant réduit à neuf, a tenu tête (1-1) aux Red Bulls dans le derby de New York mercredi dans le cadre de la 26e journée de la MLS.

Les Red Bulls avaient pourtant ouvert la marque à la 37e minute par l'attaquant anglais Bradley Wright-Phillips avec son 200e but depuis ses débuts professionnels. Les affaires de City se compliquaient encore plus à la 40e minute avec l'exclusion de la recrue espagnole Eloi Amagat pour un tacle violent sur Marc Rzatkowski.

Mais au retour des vestiaires, City égalisait grâce à l'inévitable et inusable David Villa avec son dixième but de la saison (52e).



DAVID VILLA EQUALIZES #ForTheCity pic.twitter.com/JyWqL8Fm6H — New York City FC (@NYCFC) 23 août 2018

Malgré l'exclusion d'Ebenezer Ofori (73e), l'équipe dirigée par Domenec Torrent depuis le départ de Patrick Vieira à Nice, continuait à faire jeu égal avec les Red Bulls et empochait le point du match nul.

Les deux équipes new-yorkaises sont également dos au dos au classement de la conférence Est avec 49 points pour les Red Bulls, deuxièmes à deux points du leader Atlanta, et 48 pour City, troisième.



La prochaine échéance pour les Sky Blues et Maxime Chanot sera un déplacement difficile chez les Columbus Crew (4es, 39 pts) le samedi 1er septembre.

Here they come... pic.twitter.com/76xbjjDRsw — New York City FC (@NYCFC) 22 août 2018