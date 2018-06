Le duel entre le Portugal et l'Espagne a été spectaculaire à souhait mais il n'y a eu aucun vainqueur (3-3) dans ce match au sommet. Dans l'autre rencontre du groupe B, le Maroc s'est incliné dans les arrêts de jeu sur un but contre son camp d'Aziz Bouhaddouz, face à l'Iran, victorieux (1-0).

Un derby ibérique sans vainqueur malgré un triplé de CR7

CR7 est devenu le 4e joueur à marquer dans 4 Coupes du monde consécutive

Des buts, des rebondissements et de l'intensité, l'Espagne et le Portugal ont offert une rencontre de haut niveau ce vendredi soir à Sotchi. Les champions d'Europe ont été particulièrement efficaces notamment en première période grâce à un doublé de Cristiano Ronaldo en début et fin de mi-temps (penalty à la 4e et 44e). Les Espagnols ont à chaque fois égalisé grâce à Diego Costa (24e et 55e) avant de prendre les devants grâce à Nacho (58e). CR7 a finalement permis aux Portugais d'accrocher le match nul en convertissant un coup franc à la 88e minute (3-3).



Il y a eu de tout dans ce choc palpitant où chaque camp a mené au score mais à la fin, la star du Real Madrid a écoeuré son pays d'accueil: auteur de son premier triplé en Coupe du monde (4e s.p., 43e, 88e), «CR7» a évité la défaite aux champions d'Europe et contrarié la révolte des Espagnols, saignants malgré une semaine de psychodrame.

A noter encore la performance de Cristiano Ronaldo qui est devenu le quatrième joueur de l'histoire à marquer dans quatre Coupes du monde consécutives. Les autres cracks à avoir réussi un telle performance sont, pour les Allemands Miroslav Klose (16 buts répartis en 2002, 2006, 2010 et 2014) et Uwe Seeler (9 répartis en 1958, 1962, 1966, 1970) ainsi que le Brésilien Pelé (12 buts répartis en 1958, 1962, 1966 et 1970).



Cristiano Ronaldo a trouvé le chemin des filets lors des Coupes du monde 2006, 2010, 2014 et 2018. Une sacrée performance. Photo: AFP

Portugal - Espagne 3-3 (2-1)

Spectateurs: 43.86. Arbitre: G. Rocchi (ITA)

Possession de balle: Portugal: 34 % - Espagne: 66 %

Evolution du score: 0-1 Ronaldo (4e s.p.), 1-1 Costa (24e), 2-1 (44e Ronaldo), 2-2 Costa (55e), 3-2 Nacho Fernqndez (58e), 3-3 Ronaldo (88e).



Avertissements: Fernandes (28e) au Portugal; Busquets (17e) à l'Espagne.

PORTUGAL: Rui Patricio - Cédric Soares, Pepe, José Fonte, Guerreiro - Fernandes (Joao Mario 68e), B. Silva (Quaresma 69e), Moutinho, Carvalho - Guedes (André Silva 80e), Cristiano Ronaldo (cap).

Entraîneur: Fernando Santos

ESPAGNE: De Gea - Nacho Fernández, Piqué, Ramos (cap), Alba - Koke - D. Silva (Lucas Vázquez 86e), Busquets, Iniesta (Thiago Alcantara 70e), Costa (Aspas 77e), Isco.

Entraîneur: Fernando Hierro

L'Iran écarte le Maroc sur le fil

Ce match pauvre en occasions franches fut surtout marqué par la présence en tribunes des Vuvuzelas, ces trompettes au bourdonnement lancinant popularisées au Mondial 2010 en Afrique du Sud.

La «Team Melli» peut rêver: l'Iran, pourtant largement dominé par le Maroc, a gâché le retour du royaume en Coupe du monde après vingt ans d'absence. Dans le groupe B des épouvantails ibériques Espagne et Portugal, il fallait gagner pour espérer et les hommes de Calros Queiroz l'ont fait au bout du suspense.

Ansari Fard, Mehdi Taremi et Sardar Azmoun exultent. L'Iran a joué un vilain tour au Maroc. Photo: AFP

Mais sans briller. Bouhaddouz, entré quelques minutes plus tôt pour raviver l'attaque marocaine, a repris dans son propre but un coup franc excentré pour provoquer l'explosion de joie iranienne (90+5).

Queiroz avait évoqué vouloir séduire, parlant de «charme»: il n'y en a pourtant pas eu. Dépassé, l'Iran n'a fait que défendre, se procurant toutefois l'occasion la plus dangereuse du match sur une contre-attaque avant la mi-temps. Mais, Azmoun, l'attaquant vedette de la «Team Melli», pourtant seul face au gardien, a buté sur El Kajoui.

Ce fut sans doute le meilleur moment iranien, l'espace d'un instant fugace. Car le reste n'a été qu'à l'avantage des Marocains, les Iraniens se contentant d'imprimer une certaine intensité physique, flirtant souvent avec la limite.

Dommage pour le Maroc, bien au-dessus pendant l'essentiel de la rencontre. Les hommes d'Hervé Renard ont en effet outrageusement dominé, à l'image de ces 20 premières minutes à sens unique, marquées par 83% de possession en faveur des «Lions de l'Atlas». Avec les flèches Harit et Ziyach, ils ont donc fait le jeu mais le dernier geste n'était certainement pas marocain vendredi.

Il s'agit de la deuxième victoire de l'Iran en Coupe du monde après celle en 1998 contre les Etats-Unis (2-1).

Iran bat Maroc 1-0 (0-0)

Spectateurs: 62.548. Arbitre: C. Cakir (TUR)

Possession de balle: Maroc: 64 % - Iran: 36 %

Le but: Bouhaddouz (90+5 c.s.c.)

Cartons jaunes: El Ahmadi (34e) au Maroc, Shojaei (10e), Jahanbakhsh (47e), Ansari Fard (90+2) du côté de l'Iran.



MAROC: Mohand - Amrabat (Amrabat 76e), Hakimi, Benatia (cap), Saiss - Ziyech, El Ahmadi, Belhanda, Boussoufa, Harit (Da Costa 82e) - Kaabi (Bouhaddouz 77e).

Entraîneur: Hervé Renard

IRAN: Beiranvand - Rezaian, Cheshmi, Pouraliganji, Haji Safi - Shojaei (cap) (Taremi 68e), Ebrahimi (Majid Hosseini 80e) - Jahanbakhsh (Ghoddos 84e), Amiri, Ansari Fard, Azmoun

Entraîneur: Carlos Queiroz

