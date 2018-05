Le championnat de PH n'est pas encore tout à fait terminé, et la Jeunesse Canach s'active sur le marché des transferts: après l'acquisition du milieu de terrain de Kayl-Tétange, Joey Do Rosario, les Bleus de la rue de Lenningen ont enrôlé Bosson Romaric (30 ans), un défenseur central ivoirien en provenance du Portugal.

Un défenseur central ivoirien à Canach

Jean-François COLIN

Titulaire de la double nationalité ivoirienne et portugaise, Bosson Romaric est ambidextre et peut évoluer aussi bien comme défenseur central que latéral droit ou encore demi défensif.

Romaric a quitté son pays et le Stella Club Abidjan en 2007 pour rejoindre le Portugal, où il a successivement porté les couleurs de Chaves, de Freamunde, du Desportivo Avès (six saisons, de 2011 à 2017) et de l'Uniao Madeire pour le compte duquel il a disputé cette saison 27 matches en Division 2 portugaise.

L'arrivée de Romaric à Canach fait suite à celle de Joey Do Rosario (Kayl-Tétange), tandis qu'en sens inverse, le gardien de but Valentin Roulez prend lui la direction de l'US Hostert.