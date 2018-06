Marco Schuhmann, un défenseur latéral droit âgé de 23 ans en provenance de Drochtersen/Assel (Ligue régionale allemande Nord) est la cinquième recrue de l'Union Titus Pétange en vue de la saison prochaine.

Un défenseur allemand signe à l'Union Titus Pétange

Jean-François COLIN

Schuhmann, 1,87m, est un joueur athlétique qui peut aussi bien évoluer au poste d'arrière-droit ou comme milieu droit. Il portait la saison dernière les couleurs du SV Drochtersen/Assel, 12e de Ligue régionale Nord et rival d'Eric Veiga et de l'Eintracht Brunswick II. Il a auparavant joué au SK Hansa Lüneburg, au ZFC Meuselwitz et à l'Anker Wismar.

Après Joël Da Mata (RM Hamm Benfica), Tun Held (Swift), Michel Kettenmeyer (Lorentzweiler) et Patrik Teixeira (RM Hamm Benfica), Marco Schuhmann est la cinquième recrue pétangeoise du mercato. En sens inverse, Simon Banza (Lens/FRA), Adnan Basic, Jeffrey Da Graça (Rodange), Sofian Kheyari, Khalid Lahyani (Hostert), Victor Lambert (Schifflange), Delvin Skenderovic (Dudelange), Ilhan Skenderovic (Differdange) et Antonio Viana ont quitté l'UTP.