Un de chute pour l’ASL Porto en 2019, Steinsel en route vers le titre

Vainqueur de son dauphin Äischdall 3-1, Steinsel a peut-être fait un pas décisif vers le titre. En Série 2, l’Union Kayl-Tétange est parvenu à faire oublier la claque concédée à Weiler le week-end dernier en infligeant à l'ASL Porto sa première défaite de 2019.

Par Andy Foyen

En 2019, l'ASL Porto était invaincue. Auteur de deux nuls et de deux victoires, c'est finalement au cinquième match que les hommes de Bruno Tavares seront tombés sur le terrain de l'Union Kayl-Tétange. Il aura fallu attendre la 66e minute pour voir Tony Lopes, le buteur maison, inscrire la seule réalisation de la rencontre.

13 Le gardien de Porto Samuel Mendes tente de faire la loi dans les airs. Photo: Hans Krämer

Galerie d'images Faites défiler la page vers le bas pour voir plus d'images. Le gardien de Porto Samuel Mendes tente de faire la loi dans les airs. Photo: Hans Krämer Le Kaylois Peti Sano tente d'armer une frappe du gauche. Photo: Hans Krämer L'entraîneur de l'ASL Porto Bruno Tavares semble dubitatif. Photo: Hans Krämer Romain Ubaldini et Steven Martins tentent de prendre en tenaille Rafael Da Silva. Photo: Hans Krämer Choc entre Steven Martins et Laurent Da Silva. Photo: Hans Krämer Peti Sano (Kayl-Tétange) progresse sous le regard des Cessangeois. Photo: Hans Krämer Samuel Mendes, le gardien de Porto, soigne sa prise de balle. Photo: Hans Krämer Mobilisation des troupes du côté de l'ASL Porto. Photo: Hans Krämer Mike De Sousa (ASL Porto) tente de prendre à contre-pied Mael Gherdaoui. Photo: Hans Krämer Job Da Costa et Laurent Da Silva tentent de donner de l'air à Porto. Photo: Hans Krämer Laurent Da Silva (Porto) échappe à Romain Ubladini et Steven Martins. Photo: Hans Krämer Romain Ubaldini (Kayl-Tétange) devance Rafael Da Silva. Photo: Hans Krämer L'entraîneur kaylois Esco Trubljanin. Photo: Hans Krämer

«En première mi-temps, on avait l'occasion par deux fois d'ouvrir le score», regrettait Bruno Tavares. «De retour des vestiaires, on prend un but où le joueur est hors-jeu d'un bon mètre. L'arbitre assistant ne l'a pas vu et ils ont marqué. Après, il ne s'est plus rien passé. C'est comme ça. Il y a des problèmes dans le club. Mais avec ma jeune équipe, on affiche la bonne mentalité et on va tout faire pour rester en D1.»

Cette défaite est néanmoins un moindre mal pour l'ASL Porto qui garde son point d'avance sur le Pfaffenthal-Weimerskirch, valeureux mais battu à Schifflange 3-2. Dans le bas de tableau, Bertrange est le seul vainqueur du week-end, empochant trois points dans le duel de fond de grille à Aspelt.

La lutte pour le titre est quant à elle plus palpitante que jamais. Trois jours après sa prise de pouvoir, Grevenmacher doit céder le trône, malgré une remontée de deux buts contre Berbourg (2-2). Mondercange (0-3 à Remich) et Weiler (0-2 à Mensdorf) se partagent désormais la première place.

Norden en profite

Avec deux défaites sur les trois dernières confrontations, Steinsel n'abordait pas son match au sommet face à Äischdall avec une totale sérénité malgré sa confortable avance de sept points. Ce match avait pour vocation de tuer un peu plus le suspense ou, au contraire, le relancer totalement. C'est finalement le premier cas de figure qui s'est confirmé.

Dos à dos à la mi-temps, Steinsel a enclenché la seconde pendant le cinquième quart d'heure. En l'espace de dix minutes, l'Alisontia a trouvé le chemin des filets par trois fois par l'entremise de De Sousa (60e), Mutuale (66e) et Oliveira (70e).

Pour l'Alliance, Spinelli réduisait le score sur coup franc, mais n'est pas parvenu à relancer les débats. 3-1 score final. «Ce n'était pas facile», expliquait Antonio Teixeira, le tacticien de l'Alisontia, «l'Alliance est venue ici dans le but d'être solide défensivement et d'attendre une erreur de notre part. Ils avaient une opportunité en or en première mi-temps qu'ils n'ont pas convertie. Nous avons ensuite fait la différence en seconde mi-temps et on peut dire que la victoire est méritée.»

Äischdall est contraint de laisser cette deuxième place à un Norden renversant sur les terres d'Useldange. Medernach, vainqueur 0-2 à Bastendorf, en profite également pour prendre place sur le podium.

Mertzig est le grand bénéficiaire de cette 18e journée. Sa victoire 0-1 à Schieren lui permet de déborder Bastendorf. Mersch empoche également 3 points importants en venant à bout de Schieren 2-1.

ILS ONT DIT

Christophe Diederich (entraîneur de Lorentzweiler): «On voulait prendre l'adversaire à la gorge en première mi-temps. C'était équilibré. Ils ouvrent le score sur coup franc. En deuxième mi-temps, nous avons élevé la pression, mais nous ne sommes pas parvenus à débloquer la situation.» USBC - Lorentzweiler 1-0

Norbert Fischels (directeur sportif et entraîneur intérimaire de Mersch): «Après la démission d'Yvo Martins, nous avons tout de suite contacté Paul Hunnewald, mais pour des raisons personnelles, il ne pouvait commencer que le week-end prochain. Je ne voulais à vrai dire plus me retrouver à cette place, mais j'ai dit que si Paul acceptait de revenir, je reprendrais l'équipe en intérimaire. (…) Aujourd’hui, la victoire est méritée, même si j'ai vieilli de dix ans.» Mersch - Lintgen 2-1

Jean-Marc Gattullo (entraîneur de Bettembourg): «On a réussi à stopper Sanem qui avait pris 12 points sur quatre matchs. On fait un match accompli de bout en bout. Ils n'ont pas été dangereux. On avait à cœur de rattraper les points qu'on a bêtement perdus au Red Black. Ces derniers matchs, on était toujours dans la réaction. Aujourd'hui, on était dans l'action.» Bettembourg - Sanem 2-0

Jhemp Almeida (entraîneur Weiler): «On s'attendait à un match difficile et ça a été le cas. J'ai demandé à mes joueurs d'être plus attentistes en première mi-temps. En deuxième, nous avons appuyé sur l'accélérateur. Nous marquons logiquement le 0-1. Puis des espaces se créent et nous doublons la mise. Pour nous, tout va bien. On a un bon groupe. Notre but est de faire du mieux possible avec ce groupe.» Mensdorf - Weiler 0-2

LES CHIFFRES

7. Si en Série 1, la lutte pour le titre semble déjà jouée, c’est surtout la deuxième place qui paraît plus disputée que jamais. Norden et ses 31 points ne compte que quatre unités d'avance sur le huitième, le FC Kehlen. Sept équipes sont en lice pour ce thriller qui s'annonce des plus passionnants.

1. «Ouf», semble-t-on se dire du côté de Mondercange. Solidement installé en première position à la trêve, le FCM avait perdu son avance suite à quatre matchs sans victoire et surtout un unique but en 2019. Ce week-end, Mondercange a finalement signé son premier succès de 2019, 0-3 à Remich-Bous.

L'AFFICHE

La rencontre sur laquelle tous les yeux seront braqués sera Mondercange - Grevenmacher. Ce match sera sans aucun doute un moment charnière de la série 2. C'est ce match qui conditionnera le classement à l'issue du mois de mars. Un statu quo est impensable, car même en cas de nul, Weiler pourrait en profiter pour virer en tête. Pourra-t-on y tirer les premières conclusions pour le titre?