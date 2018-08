Un de chute pour l'Arminia Bielefeld de Jeff Saibene

L'Arminia de Jeff Saibene a chuté pour la première fois cette saison en deuxième Bundesliga. Hambourg, relégué à la fin du dernier exercice, s'est imposé 3-0 grâce à un but rapide de Holtby et à un doublé de Lasogga.

Ce succès permet au club hanséatique de dépasser son adversaire du jour au classement. Le HSV compte six points pour quatre à Bielefeld.



En Suède, Lars Gerson, suspendu, a assisté en spectateur à la victoire de son club de Norrköping face à l'IFK Göteborg dans le dernier match de la 19e journée d'Allsvenskan. Un succès spectaculaire puisque l'équipe locale était encore menée au score à la 90e minute. Un penalty de Karlsson (90e) puis un but de Larsen (90+6) ont permis à Norrköping de prendre les trois points et d'en compter 38 au classement général. Le club de l'international luxembourgeois est troisième avec cinq points de retard sur Hammarby et quatre unités d'avance sur Malmö.

En Angleterre, Enes Mahmutovic n'a pas joué avec les U23 mais devrait être de la partie ce mardi soir avec l'équipe première en Coupe de la Ligue contre Rochdale (20h45).