Quatre athlètes du Vatican sont présents au Monténégro dont Don Vincenzo Puccio. Pas question d'entrer en ligne de compte pour la compétition, mais une participation hors concours est envisagée. Melchor Sanchez De Toca explique les plans du plus petit Etat du monde.

Un curé de campagne sur 10.000 m

Christophe NADIN

envoyé spécial à Budva

Ils ne sont pas nombreux mais ne passent pas inaperçus avec leur survêtement floqué de l’inscription «Athletica Vaticana». «Cela fait cinq mois qu'on existe», explique Melchor Sanchez De Toca, secrétaire du conseil pontifical de la culture en charge des sports. «Nous répondons au message du pape François qui souhaite que l'Église sorte de sa zone de confort. Non pas pour performer mais pour être présent afin de partager des moments d'amitié. Donner de l'attention aux petits, c'est au coeur de l'Evangile.»



L'ecclésiastique a retroussé ses manches pour former une petite équipe. «Nous sommes ici avec quatre athlètes dans le rôle d'observateurs, mais l'objectif est de participer sans entrer en ligne de compte pour la compétition.»

Lien de parenté au premier degré

Le Vatican ne fait pas encore partie de la famille des Petits Etats d'Europe. Il remplit certes le critère de taille (moins d'un million d'habitants), mais très peu d'athlètes habitent sur le territoire du Saint-Siège. «Seuls les gardes suisses remplissent ce critère de citoyenneté», poursuit Monseigneur. «L'autre condition pour défendre nos couleurs, c'est d'avoir un lien de parenté au premier degré avec quelqu'un du Saint-Siège», détaille Melchor Sanchez De Toca.

Le pays reste très à cheval sur ces conditions. «Il n'est pas question de naturaliser des athlètes de premier plan pour signer des résultats. Ce n'est absolument pas notre philosophie.»

Alors, petit à petit, le Vatican va tenter de construire son nid. Le pays est encore loin d'imaginer une présence olympique, mais les lignes bougent comme en témoigne la future présence d'une athlète aux Universiades d'été à Naples dans quelques semaines. «C'est une fille qui est à l'université pontificale.»

Des joueurs de cricket et des skieurs

Sur le tartan de Bar, ils sont quatre à espérer pouvoir se mesurer aux neuf autres pays. Thierry Roch, garde suisse, Sara Carnicelli, Camille Chenaux, étudiante italo-suisse et Don Vincenzo Puccio, curé de campagne.

Le prêtre de la paroisse de Santa Venera à Barcellona Pozzo di Gotto a bouclé récemment un marathon en 2h38'55". Puccio est entraîné par Tomaso Ticali, l'entraîneur de la championne d'Europe Anna Incerti et du finaliste du marathon mondial Vincenzino Modica, qui le suit toujours après l'avoir découvert.

«Il y a un championnat de football au Vatican, des nageurs, des cyclistes, des joueurs de cricket et de bons skieurs chez les gardes suisses.» De quoi gonfler un peu les rangs ces prochaines années et de pourquoi pas devenir le dixième Petit Pays d'Europe. «Mais pas question de les organiser. On pourrait tout juste abriter le tennis de table», conclut l'homme d'Eglise.