Un contrat attendrait Youn Czekanowicz à Bologne

Selon nos confrères flamands du site HLN.be, le club italien de Serie A de Bologne, où Youn Czekanowicz a effectué un stage ces dernières semaines, offrirait un contrat de quatre ou cinq ans au jeune (17 ans) gardien luxembourgeois.

Jean-François Colin

Numéro trois de la sélection derrière Anthony Moris et Ralph Schon, Youn Czekanowicz formé à Etzella, va-t-il quitter La Gantoise et la Belgique? Le fils de l'ancien Wiltzois Mike avait débarqué dans le Royaume en 2015, en provenance des équipes de jeunes du Bayer Leverkusen. En 2016, il passe du FC Bruges à La Gantoise, où il a cette saison le statut de... n°4.

Mais, avec Anthony Swolfs (20 ans), transféré cet hiver du FC Malines, ainsi que le talentueux Jari De Busser (18 ans), que Gand vient d'arracher au Lierse, les Buffalos sont parés au poste de dernier rempart pour la prochaine saison derrière le titulaire croate Lovre Kalinic, et son substitut Yannick Thoelen.



C'est pourquoi, toujours selon nos confrères du Het Laatste Nieuws, le club gantois serait prêt à coopérer avec Bologne et Czekanowicz pour faciliter le transfert du Luxembourgeois vers l'Emilie Romagne.

Bologne est actuellement classé 11e avec 35 points après 30 matches en Serie A. Ses gardiens de but sont Antonio Mirante et Angelo da Costa, tous deux âgés de 34 ans, ainsi que les plus jeunes Antonio Santurro (26 ans) et Federico Ravaglia (18 ans).