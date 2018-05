Un jeune loup ambitieux ou un homme d'expérience, la 78e édition du Tour de Luxembourg, qui s'élance ce mercredi soir au centre de la capitale, promet du suspense et du spectacle.

Un conflit de générations pour pimenter le SkodaTDL

Eddy RENAULD Bob Jungels, lauréat de Liège-Bastogne-Liège, sera mis à l'honneur vers 21h15 après la cérémonie protocolaire

L'édition 2018 du Skoda TDL s'annonce particulière à plus d'un titre. Elle se disputera sans équipe du circuit WorldTour, ce qui fait dire à de nombreux suiveurs qu'on devrait assister à une épreuve très ouverte et indécise. Du moins en théorie car en pratique, cela risque de créer une belle course de mouvement.

«Les équipes qui évoluent dans la catégorie Continental Pro courent de façon différente. J'ai des craintes quant au déroulement de la course. Une équipe comme la CCC, qui aligne des coureurs qui courent à l'instinct, est capable de faire exploser le peloton d'entrée», prévient Marc Godart, directeur sportif du Team Differdange.

Markus Zingen, manager de la seconde formation luxembourgeoise à s'aligner, préfère voir le bon côté des choses: «Si aucune équipe ne prend le contrôle de la course, c'est idéal pour nous. Nous sommes prêts à jouer notre carte en misant sur l'offensive», avance le responsable de Leopard. Les deux équipes luxembourgeoises s'alignent donc avec des ambitions revues à la hausse par rapport aux dernières années. Elles ne se contenteront plus d'animer l'étape en plaçant l'un ou l'autre de leurs représentants en tête de course.



Un Top 10 ou un maillot distinctif combleraient à merveille les responsables des équipes luxembourgeoises. Mais ce n'est pas parce qu'il n'y a pas de pointure internationale au départ qu'il n'y a pas de qualité dans le peloton. A commencer par Alex Kirsch. Ce n'est un secret pour personne, le Luxembourgeois de la formation WB-Aqua Protect rêve de briller sur ses terres: «Je suis prêt. Je ne ressens aucun stress de l'extérieur, c'est même une pression positive. Je veux signer le meilleur classement possible. Les étapes de Schifflange et la dernière à Luxembourg me conviennent très bien mais je serai fixé sur mes ambitions après le rendez-vous de samedi à Differdange».

Lors de ses sept participations à cette épreuve, Kirsch s'est tout de même classé 3e en 2016, derrière Maurits Lammertink et Philippe Gilbert. Il a également signé quelques performances de choix dont trois Top 10 dans le prologue (3e, 7e et 6e) et deux autres places d'honneur à Schifflange (3e à l'arrivée en 2016) et au Pabeierbierg l'an dernier (2e de l'étape derrière Greg Van Avermaet).

Wout Van Aert absent



Le champion olympique, lauréat de l'an dernier, figure parmi les absents mais ses deux dauphins, Xandro Meurisse (Wanty) et Anthony Perez (Cofidis) sont attendus. Ce dernier sera d'ailleurs à la tête d'une équipe Cofidis qui aura belle allure. Outre le vainqueur d'étape de l'an dernier à Diekirch, la formation française alignera le Belge Dimitri Claeys, récent vainqueur des Quatre Jours de Dunkerque, ou encore le routier-sprinter Christophe Laporte, 5 victoires en 2018.



L'équipe Direct Energie présente aussi quelques jolis atouts avec entre autres Damien Gaudin, vainqueur l'an dernier du prologue, mais aussi Jonathan Hivert qui a remporté la semaine dernière le GP de Plumelec et qui s'est classé à trois reprises dans le Top 5 (2e en 2013, 4e en 2012 et 5e en 2007). Adrien Petit est un autre habitué de l'épreuve luxembourgeoise, il avait remporté le prologue en 2015.



A noter également la présence de Sylvain Chavanel. Après 18 ans d'absence, le natif de Châtellerault (38 ans) est de retour sur les routes du pays. Autre vétéran du peloton à prendre le départ: Stijn Devolder. L'ancien coureur de la RadioSchack-Leopard servira de guide à ses jeunes équipiers de la Veranda's Willems où on retrouvera un certain Sean De Bie, victorieux de la 4e étape en 2015. Par contre le triple champion du monde du cyclo-cross Wout Van Aert ne sera pas de retour au pays, un an après son sacre lors des Mondiaux en de Bieles.



Vu le contexte, il est bien difficile d'avancer les noms des postulants à la victoire finale. Seule certitude, le suspense devrait être de mise jusqu'à dimanche à moins que le col de l'Europe, au menu de la 3e étape samedi entre Eschweiler et Differdange, ne vienne jouer son rôle de juge de paix. Quant au contingent des coureurs luxembourgeois, outre Kirsch, on devrait retrouver au départ du prologue Pit Leyder, Gaëtan Pons (Leopard), Ivan Centrone, Tom Thill et Raphaël Kockelmann (Differdange). Le premier départ du prologue est prévu à 19h15.



Le podium de l'an dernier: Xandro Meurisse et Anthony Perez au côté de Greg Van Avermaet. Photo: Serge Waldbillig

Les étapes

Mercredi 30 mai: prologue à Luxembourg (2,3 km)



Jeudi 31 mai 1re étape: Luxembourg - Hesperange (186,7 km)



Vendredi 1er juin 2e étape: Rosport - Schifflange (170,1 km)



Samedi 2 juin 3e étape: Eschweiler (Wiltz) - Differdange (163,8 km)



Dimanche 3 juin 4e étape: Mersch - Luxembourg (176 km)

Les équipes

CCC, Cofidis, Delko Marseille, Direct Energie, Euskadi, Roompot, Sport Vlaanderen, Veranda's Willems, Wanty, WB-Aqua Protect, Bike Aid, Leopard, Differdange-Losh, Lotto-Kernhaus, Vorarlberg.



Les derniers vainqueurs

2017: 1. Greg Van Avermaet (BEL) - 2. Xandro Meurisse (BEL) - 3. Anthony Perez (FRA)

2016: 1. Maurin Lammertink (NED) - 2. Philippe Gilbert (BEL) - 3. Alex Kirsch (LUX)



2015: 1. Linus Gerdemann (ALL) - 2. Marc De Maar (NED) - Huub Duyn (NED)



2014: 1. Matti Breschel (DEN) - 2. Jempy Drucker (LUX) - 3. Michael Morkov (DEN)



2013: 1. Paul Mertens (ALL) - 2. Jonathan Hivert (FRA) - 3. Jan Bakelants (BEL)

Les dernières victoires luxembourgeoises

2009: Fränk Schlek

1983 et 1979: Lucien Didier

1970, 1968 et 1966: Edy Schütz