Sport 4 min.

Un collectif à la hauteur et un gardien irréprochable

Didier HIEGEL F91 Dudelange - AC Milan : le jeu et les joueurs

Le F91 s'est incliné 0-1 face à l'AC Milan lors de son entrée dans la phase de poules de l'Europa League, mais a démontré d'énormes qualités de cœur. Joe Frising a de nouveau sorti une belle prestation. L'AC Milan a eu la possession du ballon mais n'a pas su en faire le meilleur usage faute de percussion suffisante et surtout de créativité dans son milieu de terrain. La formation de Genarro Gattuso s'en est sortie grâce à son serial buteur, Gonzalo Higuain.



Joe Frising (7/10): malgré sa sortie probante à Cluj, le Rodangeois de 24 ans se savait attendu au tournant. Après une première prise de balle facile, il a rassuré tous les sceptiques en dominant dans les airs et en effectuant une sortie décisive dans les pieds de Bakayoko (22e). Il n'a pas été très heureux sur l'ouverture du score de Higuain, le ballon étant dévié par Prempeh, mais il avait auparavant brillamment fait échec à l'Argentin sur une tentative du point de penalty (49e). Pour ponctuer sa bonne prestation, son poteau gauche lui est venu en aide suite à une reprise de près de Borini (67e) et il a de nouveau sauvé sa formation en toute fin de match... encore devant Higuain (83e).



Kevin Malget (5): le latéral droit a alterné le très bon comme cette série de dribbles en début de match, ou encore sa remise de la tête pour une volée de Turpel (32e), mais il a aussi commis quelques petites erreurs dont une sur le seul but de la rencontre. Alors qu'il s'était montré adroit à l'interception, il a reperdu aussitôt le ballon et Mauri a servi Higuain. Edison Jordanov a joué les dernières minutes de la rencontre.



Tom Schnell (7): le capitaine en l'absence de Jonathan Joubert a démontré une forme optimale. Solide dans les duels, toujours bien placé, il a joué de toute son expérience dans les moments délicats. Il a aussi su gagner du temps pour rejoindre les vestiaires sur un score de parité.

Tom Schnell n'a pas failli à sa mission. Le capitaine a montré l'exemple. Photo: Yann Hellers

Jerry Prempeh (7): rien que pour son intervention décisive sur la percée de Mauri, qui avait transpercé la défense (30e), il mérite des lauriers. Il a parfois été dominé de la tête et a écopé d'un carton jaune inutile, pour contestation, mais quelle présence jusque dans les derniers instants.



Aniss El Hriti (6): appliqué en phase défensive, il s'est montré disponible en reconversion offensive malgré le fait de se coltiner l'Espagnol Castillejo. L'ancien joueur de Tours a d'ailleurs effectué un beau sauvetage devant l'ancien de Villarreal (17e). Il s'est aussi montré malin pour conserver la possession du ballon. Remplacé par Bryan Mélisse à la 80e.



Dominik Stolz (6): le joueur de couloir a beaucoup tenté mais n'a pas toujours eu la réussite qu'il aurait méritée notamment dans ses frappes au but.



Stelvio Cruz (6/10): "The Rock" s'est montré à la hauteur de l'événement. Précis à la relance, dur dans les duels, il a aussi payé de sa personne lorsque Mauri est venu le tamponner juste après l'heure de jeu. Patrick Stumpf a pris sa relève à la 74e minute et s'est de suite porté aux avant-postes.



Marc-André Kruska (5): après un début de match laborieux, il est monté en puissance et a montré un volume de jeu intéressant lorsqu'il a eu un peu plus d'espace devant lui. En seconde période, il n'a pas réussi à éclairer le jeu comme il sait le faire.



Clément Couturier (7): on ne l'a pas beaucoup vu en championnat si ce n'est du côté de Strassen, mais tout le monde le connait désormais au pays, et pas seulement en raison de son but de toute beauté à Varsovie. Il fait preuve d'une grosse débauche d'énergies pour chasser les ballons au milieu et a toujours cherché à jouer vers l'avant. Son ouverture pour Stolz a été lumineuse (37e) et sa capacité à renouveler les efforts jusqu'au coup de sifflet final incroyable.



Danel Sinani (6): il aurait pu être le héros de tout un peuple si il avait cadré sa reprise de volée juste avant le temps additionnel. Mais sa tentative s'est envolée au-dessus du but de Reina. Tout au long du match, il a été précieux par sa technique pour tenir le ballon, mais il aussi fait preuve de quelques imprécisions.



Dave Turpel (5): on savait par avance qu'il ne serait pas gâté au milieu de la mêlée. Il a trop enlevée sa frappe sur sa seule véritable occasion du match (32e). Il n'a jamais rechigné à la tâche quand il a fallu faire le pressing et faire des courses dans le vide.

Clément Couturier, l'increvable. Photo: YAnn Hellers