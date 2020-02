Jeunesse - F91 dimanche (16h) à Esch opposera le quatrième au huitième du classement lors de la 15e journée de BGL Ligue. Bien loin des chocs d'antan! La veille, Pétange (1er) et le Progrès (2e) auront joué à domicile face respectivement à Rosport (12e) et au Racing (7e).

Sport 3 min.

Un clasico dévalué à la Frontière

Jean-François COLIN Jeunesse - F91 dimanche (16h) à Esch opposera le quatrième au huitième du classement lors de la 15e journée de BGL Ligue. Bien loin des chocs d'antan! La veille, Pétange (1er) et le Progrès (2e) auront joué à domicile face respectivement à Rosport (12e) et au Racing (7e).

La 16e journée de BGL Ligue, programmée dans son intégralité au mercredi 4 mars, a forcé la plupart des clubs à avancer leur rencontre de la 15e journée au samedi... 29 février, année bissextile oblige. C'est donc une authentique «semaine anglaise» qui attend les 14 récipiendaires de l'élite luxembourgeoise.

Sera-ce la grande foule dimanche (16h) à la Frontière pour assister au clasico Jeunesse - Dudelange? Plutôt satisfait du nul (1-1) ramené du Racing, Noël Tosi, le nouveau cornac français des Bianconeri devra déployer des trésors d'ingéniosité défensive pour museler un Danel Sinani intenable face au leader. Si les gars de Bertrand Crasson, quatrièmes à neuf points de Pétange et à sept du Fola, y croient encore, pas question pour eux de lâcher du lest à la Frontière. A l'inverse, une quatrième défaite à domicile obligerait les Eschois à regarder derrière eux, vers le fond du classement, sachant que le dernier succès de la Jeunesse dans ses installations remonte au... 25 août (2-1 face à Rosport)! Pour rappel, la Jeunesse était allée s'imposer 3-1 à l'aller au stade Jos Nosbaum lors de la 3e journée...

Amine Nabli (en vert) s'en vont jouer à Strassen. Les Rouge du FC Differdange 03 avec Andreas Buch (à dr.) rendent eux visite à Hostert Photo: Ben Majerus

Mais le deuxième acte de l'année 2020 s'ouvre dès 15 heures ce samedi au stade Jos Haupert. Le Progrès (2e, 31 pts) qui s'est rapproché à une longueur du leader, entend faire le plein à la maison face à un Racing (7e, 16 pts) incapable de battre Mühlenbach (2-2), puis la Jeunesse (1-1). Deux heures plus tard, le leader pétangeois (32 pts) entrera en scène pour une première à domicile en 2020 contre le Victoria Rosport (12e, 14pts). Emmenée par ses buteurs Abreu et Mokrani, l'Union Titus voudra aller en appel du revers (2-4) subi à Dudelange. Pour les hommes de Marc Thomé, tout point pris ne sera que bonus après les trois points précieux conquis contre Mühlenbach.

Samedi toujours, Strassen (6e, 20 pts) et Mondorf (10e, 14 pts), deux battus de la journée de reprise en découdront à 16 heures, tandis qu'une demi-heure plus tard, le Fola (3e, 30 pts), plus que jamais en embuscade, voyagera au nord pour y affronter Etzella (11e, 14 pts) rasséréné après le succès (2-1) ramené de Rodange. Le club doyen compte sur son buteur retrouvé Moussa Seydi (11 buts) pour faire la différence au Deich. A 18h30, Hostert (9e, 16 pts) poursuit son tour des clubs de la commune de Differdange. Après la lourde défaite (0-4) subie au Progrès, les Vert et Blanc accueillent un FCD03 (4e, 26 pts) qui garde le cap à la poursuite du trio de tête.

Danel Sinani repart fort, Seydi s'accroche Le Dudelangeois n'a rien perdu de son réalisme lors de la trêve hivernale. Il l'a prouvé en inscrivant trois buts face à Pétange, dimanche, à l'occasion de la reprise de la BGL Ligue. Buteur contre Strassen, le Folaman Seydi tente de suivre le rythme du futur attaquant de Norwich.

Enfin, «le débat des cancres» mettant aux prises dimanche à 16h au Bambusch les promus de Mühlenbach (13e, 11 pts) et de Rodange (14e, 9 pts) vaudra son pesant de points. Surtout pour le FCR91 qui, en cas de dixième défaite, verrait ses ambitions de maintien sérieusement compromises. Assistera-t-on à un festival de buts dans cette opposition des deux pires défenses de l'élite?

Le programme de la 15e journée de BGL Ligue Samedi 15h: Progrès Niederkorn - Racing FCUL

16h: UNA Strassen - US Mondorf

16h3o: Etzella Ettelbruck - CS Fola Esch

18h: Union Titus Pétange - Victoria Rosport

18h30: US Hostert - FC Differdange 03 Dimanche à 16 heures Blue Boys Mühlenbach - FC Rodange 91

Jeunesse Esch - F91 Dudelange