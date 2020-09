«Un circuit final court et nerveux»

Contrairement aux dernières éditions de l'épreuve, la traditionnelle dernière étape qui se déroulera entre Mersch et Luxembourg sera un peu plus longue que d'habitude, soit 187 km. Une étape rallongée qui ne s'annonce pas de tout repos avec trois GPM de 1re catégorie: Doncols Km 49,5, Bockholtz Km 87,3 et Bourscheid Km 113,9).

A noter aussi le circuit final avec le «Pabeierbierg» (800 m avec une pente moyenne de 9,4%) que le peloton devra franchir à trois reprises avant de rejoindre la ligne d'arrivée à hauteur du Hall Victor Hugo. Ed Buchette, secrétaire général adjoint de TDL organisation, dévoile les grandes lignes de la journée.

Vous trouverez ci-dessous le tracé de la 3e étape de l'épreuve. En cliquant en haut à droite, vous pouvez découvrir le profil du jour mais aussi une vue détaillée du parcours.







