Le tracé de l'édition 2019 de la course au soleil a été dévoilé ce mercredi. Un chrono individuel de 25km et une arrivée au sommet du col du Turini figurent au menu du peloton.

Un chrono individuel et le Turini au programme de Paris-Nice

Eddy RENAULD Le duo Jungels-Drucker est attendu au départ des Yvelines

Le tracé de l'édition 2019 de la course au soleil a été dévoilé ce mercredi. Un chrono individuel de 25km et une arrivée au sommet du col de Turini figurent au menu du peloton.



Cette 77e édition de Paris-Nice se disputera du 10 au 17 mars avec un départ depuis Saint-Germain-en-Laye pour une 1re étape en ligne de 138,5 km dans les Yvelines. La 2e étape reliera Les Bréviaires à Bellegarde (163,5 km) avant la 3e journée qui reliera Cepoy à Moulins/Yzeure sur 200 km. La 4e étape sera la plus longue avec 210,5 km entre Vichy et Pélussin, il y flottera un petit parfum de Liège-Bastogne-Liège dans le final.



Le premier grand rendez-vous est prévu pour le jeudi 14 mars et un chrono indiviudel de 25,5 km autour de Barbentane, dans les Bouches du Rhône. Un contre-la-montre conséquent pour une course d'une semaine, d'une distance équivalente à celle du contre-la-montre de Pau en juillet prochain dans le Tour de France. Une étape qui devrait convenir à Bob Jungels qui a fait de cette semaine de course son premier rendez-vous de la saison.



⏱L'unique CLM de ce #ParisNice 2019. L'an dernier, @WoutPoels s'était imposé à @saint_etienne_ ! 💨

⏱The sole ITT of this year #ParisNice. Last year, Wout Poels did claim the win in Saint-Etienne!💨 pic.twitter.com/CjDRTGBgrX — Paris-Nice (@ParisNice) January 9, 2019

Le peloton prendra ensuite la direction de Brignoles le vendredi avec un départ à Peynier (176,5 km) avant de rejoindre Nice pour les deux derniers jours de course. L'étape reine de cette épreuve aura lieu le samedi 16 mars avec un départ depuis la Promenade des Anglais en direction du col du Turini après 181,5 km et une acsension finale de 14,9 km à 7,3 %.

Enfin l'ultime journée de course proposera aux rescapés du peloton une étape vallonnée dans l'arrière pays niçois sur la distance de 110 km. En 2018, la victoire finale était revenue à l'Espagnol Marc Soler. Le coureur de la Movistar avait devancé le Britannique Simon Yates de 4".



Vingt-trois équipes (de 7 coureurs) seront en lice. Outre les 18 formations WorldTour qualifiées d'office, les équipes invitées sont les cinq françaises de deuxième division (Arkea-Samsic, Cofidis, Delko Marseille, Direct Energie, Vital Concept).



Du côté des Luxembourgeois, outre Jungels, on devrait retrouver au départ Jempy Drucker. Parmi les autres têtes d'affiche, le Britannique Simon Yates, les Colombiens Nairo Quintana et Miguel Angel Lopez et Romain Bardet sont attendus.

☀ Voici le parcours de la 7⃣7⃣ème édition de #ParisNice !



Here is the route of the 7⃣7⃣th edition of #ParisNice! ☀ pic.twitter.com/4U8rQuJ1Mk — Paris-Nice (@ParisNice) January 9, 2019

Les étapes

10 mars: 1re étape Saint-Germain-en-Laye (Yvelines) - Saint-Germain-en-Laye, 138,5 km

11 mars: 2e étape Les Bréviaires (Yvelines) - Bellegarde (Loiret), 163,5 km

12 mars: 3e étape Cepoy (Loiret) - Moulins / Yzeure (Allier), 200 km



13 mars: 4e étape Vichy (Allier) - Pélussin (Loire), 210,5 km



14 mars: 5e étape Barbentane (Bouches-du-Rhône) - Barbentane, 25,5 km (contre-la-montre individuel)



15 mars: 6e étape Peynier (Bouches-du-Rhône) - Brignoles (Var), 176,5 km



16 mars: 7e étape Nice - col de Turini (Alpes-Maritimes), 181,5 km



17 mars: 8e étape Nice - Nice, 110 km