Piqué au vif, Hesperange a remonté un handicap de deux buts pour terrasser le F91 dans un match de zinzins (4-3) alors que le Progrès a pris une option sur le podium, voire mieux si affinités.

25e journée en BGL Ligue

Un choc au-delà des promesse, Niederkorn toujours plus menaçant

Christophe NADIN Piqué au vif, Hesperange a remonté un handicap de deux buts pour terrasser le F91 dans un match de zinzins (4-3) alors que le Progrès a pris une option sur le podium, voire mieux si affinités.

Le match. Le choc n'aura jamais aussi bien porté son nom. Le leader hespérangeois et son dauphin dudelangeois se sont livré un duel de fous furieux ce dimanche. Tant dans le scénario que dans le contenu, ce fut du haut de gamme. Le Swift l'a emporté 4-3 après avoir été mené 1-3. «On a connu un creux mais on a surtout eu en face de nous une très bonne équipe», résumait Rayan Philippe. L'homme aux statistiques les plus folles de la BGL Ligue a encore frappé. Il s'est offert un 23e but sur un corner direct puis s'est fendu d'une 23e offrande pour Dominik Stolz qui affiche désormais 22 buts au compteur. Voilà comment le match a tourné en la faveur des locaux avec aussi l'entrée en jeu d'Olivier Marques dans le milieu de terrain et celle d'El Hedi Belameiri qui a dynamité le côté gauche de la défense dudelangeoise.

Les visiteurs avaient pourtant retrouvé leur meilleur football en effaçant d'abord l'ardoise d'un but puis en menant 3-1 avec un Samir Hadji présent dans tous les bons coups dudelangeois. Mais il en fallait plus pour mettre au tapis un leader piqué au vif et toujours invaincu sur son terrain cette saison. Voilà désormais l'avance du Swift passée de trois à six points sur sa victime du jour. A quoi il faut ajouter une différence de buts favorables (+12) qui permet au club d'Hesperange de s'ouvrir une voie royale vers le premier titre de son histoire. Il reste cinq journées pour écrire la légende.

Le podium. Le tube de 2023, c'est Niederkorn! Le Progrès n'a pas manqué l'un de ses rendez-vous les plus importants de la saison. Il s'est imposé deux buts à rien chez son voisin pétangeois grâce à des réalisations d'Elias Filet de Mayron de Almeida. Ils repoussent ainsi leur poursuivant à huit points et prennent une sérieuse option sur une troisième place synonyme de qualification européenne. Un Graal que les Jaune et Noir attendent depuis trois saisons maintenant. Ce succès permet à Niederkorn d'étendre son brevet d'invincibilité à 14 matchs. Quinze si l'on compte la qualification en Coupe de Luxembourg. Leur dernière défaite remonte au match aller face à l'Union Titus Pétange. C'est dire si cette victoire sonne un peu aussi comme une revanche. Cette série impressionnante a aussi rapproché le club entraîné par Jeff Strasser de la deuxième place puisque seulement trois unités séparent désormais Dudelange du Progrès.

Le ventre mou. Differdange et Wiltz ont respectivement distancé Rosport (4-0) et le Fola (2-1). Ils surfent sur leur victoire en Coupe de Luxembourg et lancent le sprint des équipes à qui il ne reste plus d'objectif majeur sinon celui de terminer à la meilleure place possible au classement. Ça peut sembler dérisoire mais ça compte sur une carte de visite et dans les livres d'histoire. Ce peloton compte cinq équipes. Quatre points séparent Differdange, sixième, de Strassen, dixième. La Jeunesse et, dans une moindre mesure Mondorf, ont fait la mauvaise opération du week-end.

Le maintien. Un petit événement s'est produit dans le bas de classement avec la lanterne rouge qui a changé de propriétaire. Etzella, qui n'a pas pour habitude de déposer les armes tant que le combat n'est pas perdu, s'est payé le scalp de la Jeunesse très proprement (3-0) et dépasse ainsi Hostert, battu à Strassen (0-2). Les deux clubs ne font qu'échanger leur place au classement mais on sait qu'une petite série peut rapidement vous sortir de l'ornière. Käerjéng, qui a ramené un point de Mondorf (1-1) se trouve toujours sur la ligne de flottaison au même titre que Mondercange et le Fola, tous deux battus. Le suspense semble s'installer jusqu'au bout pour la descente et les barrages.

Le tirage. Avant de se projeter vers la 26e journée, le tirage au sort des quarts de finale de la Coupe de Luxembourg se tiendra ce lundi à 17h dans les locaux de la Fédération à Mondercange. Les équipes qui cherchent leur planche de salut européenne via cette compétition seront aux aguets. On pense en premier lieu au Racing et à Differdange.

