Un camp au RM Hamm Benfica avant une académie

Christophe NADIN La descente en Promotion d'Honneur n'a pas freiné les ardeurs des dirigeants du RM Hamm Benfica. Le club du Cents a noué de précieux contacts avec la maison mère à Lisbonne et s'apprête à ouvrir une académie. Elle sera précédée d'un camp.

Un camp comme ballon d'essai puis une académie en guise de transformation. Le RM Hamm Benfica a décidé de mettre la jeunesse en vitrine en attendant de voir son équipe première rejoindre au plus vite l'élite.

Un camp de cinq jours donnera un premier aperçu des plans du club du Cents du 15 au 19 juillet. Deux entraîneurs de Benfica viendront distiller de précieux conseils à des gamins allant de 4 à 16 ans. Le prix de 250 euros par personne comprendra une tenue complète et officielle du Benfica Lisbonne et un petit déjeuner, un repas à midi et une collation par jour avant de quitter le stage.

Les grandes manoeuvres sont, elles, programmées pour le 8 septembre avec l'ouverture d'une académie sous le patronage officiel de Benfica. Le club lisboète dépêchera un entraîneur et un coordinateur au Luxembourg pour lancer le projet. En parallèle, les deux techniciens formeront des entraîneurs.

Le club le plus titré du Portugal a déjà des académies en Suisse et au Canada notamment. Il semblait assez normal que l'exclusivité luxembourgeoise revienne à son petit frère grand-ducal du Cents.

Savoir-faire, culture et tradition: le club lisboète veillera à ce que le cahier des charges soit rempli le plus fidèlement possible afin de véhiculer une image positive des Aigles à travers le pays.

Renseignements par e-mail: chica@tango.lu