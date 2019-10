La neuvième journée de BGL Ligue promet de faire des étincelles. Differdange accueille le Progrès, ce samedi, pour un énième derby de la Cité du Fer alors que le Fola et Dudelange se retrouvent au Galgenberg, dimanche.

Un bras de fer et un duel de prestige

(DH) - Le championnat reprend ses droits ce week-end après une trêve internationale qui a vu le Portugal et le Danemark passer sept buts à la sélection de Luc Holtz. Et la Ligue a bien fait les choses cette fois-ci en proposant une affiche décalée au samedi: Differdange - Progrès, deux équipes qui campent en haut du classement mais qui ont besoin de se relancer.

En premier lieu le FCD03 qui reste sur un revers face au Titus Pétange (2-3), à domicile, et un bon point pris à la Frontière (1-1). La formation de Paolo Amodio retrouve ainsi son stade municipal et sa pelouse qui, cette semaine, a été au centre des débats pour sa piètre qualité.

Niederkorn devra aussi composer avec un espace de jeu qui ne favorisera pas son fond de jeu alors que les hommes de Roland Vrabec peinent à retrouver la verve offensive qui les animait en début de compétition.

Les «deux meilleurs ennemis du championnat» occupent la deuxième place du classement deux points derrière une étonnante équipe du Titus Pétange qui rendra visite à une formation d’Etzella qui n’a pris que quatre points lors de ses cinq dernières sorties.

Fola – F91 ou le duel des frères Sinani

Seul club à avoir brisé l’hégémonie dudelangeoise en championnat depuis 2011, le Fola affiche toujours des ambitions même si son budget a connu des mesures d’austérité. Et avec un F91 qui a complètement manqué son début de championnat (8e, 10 points), le club doyen se dit qu’il y a un bon coup à jouer cette saison.

Le groupe de Jeff Strasser croit tellement en ses chances qu’il a traduit ses ambitions sur le terrain en mettant tour à tour la Jeunesse, le Titus Pétange et le Progrès à la raison lors des journées 5, 6 et 7, avant d’aller prendre un point sur la pelouse du Racing. Le tableau de marche est respecté. Une victoire dimanche et le champion en titre serait relégué à neuf points.

«Le Fola fera tout ce qui est en son pouvoir pour que les choses restent ainsi», a commenté l’ancien Messin qui se méfie toutefois d’un retour de flamme d’un «effectif de qualité».

En effet, Dudelange a redressé la barre en passant onze buts à Rosport et Rodange. Mais la route vers les sommets de la BGL Ligue est encore longue. «Si nous gagnons les prochains matches, nous pouvons encore jouer un beau rôle», déclare Bertrand Crasson. Le technicien belge a pris la succession d’Emilio Ferrera à la mi-septembre et sait pertinemment qu’en cas de défaite au Galgenberg son sort pourrait en être jeté.

L'échappée solitaire d'Artur Abreu L'inarrêtable attaquant du leader pétangeois, Artur Abreu a profité de la venue de Strassen pour inscrire son septième but de la saison en huit matches et occuper seul la tête du classement des buteurs de BGL Ligue.

Le F91 a donc tout intérêt à passer sans encombre l’obstacle eschois avant de se consacrer à la préparation de son duel avec le FC Séville, jeudi soir, en Ligue Europa, une compétition qui a permis à Danel Sinani de s’illustrer. Dejvid, son aîné et milieu de terrain du Fola, c’est en championnat qu’il se montre à son avantage. Le duel des deux frères vaudra le coup d’œil.

Le programme de la 9e journée Ce samedi

18h30: Differdange - Progrès

Dimanche

15h30: Rodange - Rosport

16h: Fola - Dudelange

16h: Strassen - Jeunesse

16h: Mondorf - Racing

16h: Etzella -Titus Pétange

16h: Muhlenbach - Hostert