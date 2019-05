Après une fin de match à rebondissements, l'Excelsior Virton d'Anthony Moris a ramené un point important (1-1) de son déplacement à Deinze, ce mercredi lors de la 3e journée du play-off titre en Division 1 Amateurs belge. La montée en D1B est plus que jamais d'actualité.

Sport 3 min.

Un bon point pour Virton à Deinze, la D1B se rapproche

Jean-François COLIN Après une fin de match à rebondissements, l'Excelsior Virton d'Anthony Moris a ramené un point important (1-1) de son déplacement à Deinze, ce mercredi lors de la 3e journée du play-off titre en Division 1 Amateurs belge. La montée en D1B est plus que jamais d'actualité.

L'Excelsior Virton cher à Flavio Becca entamait ce mercredi à Deinze sa semaine de vérité qui pourrait le rapprocher encore un peu plus de la montée en D1B belge (D2). Après deux succès à Tessenderlo (0-2), puis contre le Lierse (3-1), les Gaumais se déplaçaient avec le vent en poupe dans le cadre de la 3e journée du play-off titre en Division 1 Amateurs chez leur principal rival, le MSK Deinze, où évolua naguère un certain... Stefano Bensi (janvier - juillet 2009).

A égalité (33 points chacun) au faîte du mini-classement de quatre équipes, les deux clubs sont amenés à se rencontrer deux fois en quatre jours, ce mercredi en Flandre-Orientale, et samedi (20h) en Gaume. Sachant qu'un seul sera promu en Division 1B, les hommes de Samuel Petit ne devaient pas se louper au Burgemeester Van de Wiele Stadion.



Toujours privé d'Aurélien Joachim, qui se remet de sa fracture de la malléole gauche encourue en mars et a repris l'entraînement collectif cette semaine, mais avec Anthony Moris (29 ans, 18 sélections) dans le but, et Lucas Prudhomme (19 ans, international Espoirs) assis sur le banc des réservistes - et qui ne montera pas au jeu -, l'Excelsior entre tranquillement dans la rencontre.



Moris se montre vigilant sur des envois cadrés de Challouk (6e) et de Brulmans (18e), le second sur coup franc. La première (très) chaude alerte pour Virton intervient à la 25e minute: Moris se troue et relâche un ballon de Chellouk: Florent Devresse doit à... deux reprises détourner le ballon à même sa ligne de but! Deinze insiste, et Lallemand oblige Moris à se coucher (32e).

Dominé en première période, Virton émerge enfin après le repos. Les visiteurs sont plus incisifs et davantage présents offensivement, mais les occasions restent rares et mièvres. A huit minutes de la fin, Florent Devresse commet une intervention fautive dans son rectangle et Lennart Mertens convertit le penalty accordé par M. Brinckman (1-0, 84e). Trois minutes plus tard, Mehdi Lazaar offre une égalisation inespérée pour Virton suite à un centre de Soumaré (1-1, 87e).

Ce match nul un but partout fait les affaires de l'Excelsior Virton qui recevra Deinze samedi à 20 heures au Faubourg d'Arival. Les deux équipes comptent à présent 34 points - avec l'avantage à Virton -, pour 32 à Thes Sport Tessenderlo (qui n'a pas demandé la licence pro et ne montera de toute façon pas) et 28 au Lierse à trois journées de la fin des play-offs.



Le Legia Varsovie s'incline sans Chris Philipps



Par ailleurs, toujours pas la moindre trace de Chris Philipps (25 ans, 51 sélections) dans le cadre du Legia Varsovie, qui se déplaçait au Jagiellonia Bialystok ce mercredi dans le cadre de la 6e et pénultième journée du play-off titre en Ekstraklasa. L'ancien Messin, qui n'a disputé que 592 minutes de jeu - toutes compétitions confondues - pour son club cette saison, a été opéré d'un genou en février. Il n'est plus apparu sur la pelouse depuis le 15 décembre 2018 (Legia Varsovie - Piast Gliwice 2-0).

Pour la petite histoire, le club de la capitale polonaise s'est incliné un but à zéro, une défaite qui compromet sérieusement ses chances de reconduire son titre, puisqu'à une journée de la fin de la compétition, le Legia accuse deux points de retard sur le Piast Gliwice.