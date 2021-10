Tombeurs des Diables Rouges au Mondial-2018, les Bleus se mesurent à leur ancienne victime en demi-finale de Ligue des nations, ce jeudi soir à Turin,

Sport 2 2 min.

Football

Un Belgique-France au parfum de revanche

Tombeurs des Diables Rouges au Mondial-2018, les Bleus se mesurent à leur ancienne victime en demi-finale de Ligue des nations, ce jeudi soir à Turin,

(AFP) - Ce 7 octobre, 20h45, le coup de sifflet de l'arbitre du match Belgique-France lancera une demi-finale de Ligue des nations placée sous le signe de la reconquête pour deux sélections décevantes au dernier Euro. Mais à plus d'un an de la prochaine Coupe du monde au Qatar, un nouveau trophée se présente à la portée des champions du monde français. De leur côté, les Belges entreront sur la pelouse avec le classement de n°1 mondial au classement Fifa et le même appétit pour une victoire.

Luc Holtz fait appel à Michael Omosanya L'entraîneur de la sélection nationale doit à nouveau compter sur de nouvelles recrues pour pallier les absences de certains titulaires des Lions Rouges. D'où l'arrivée attendue dans le onze luxembourgeois de l'attaquant du Fola.

«Quand vous êtes compétiteur, rien ne remplace l'adrénaline» d'un tournoi international, a insisté Deschamps, anticipant «un combat». Son capitaine Hugo Lloris a confirmé avoir ressenti «quelque chose dans l'air» depuis le début de la semaine à l'approche d'une compétition qui «a sa place» dans le calendrier et qu'il aborde avec «énergie et motivation».

L'enthousiasme est amplifié par l'historique particulier qui accompagne ce duel depuis le 10 juillet 2018, date de la victoire française en demi-finale du Mondial russe. Buteur à Saint-Petersbourg (1-0), Samuel Umtiti n'est plus dans le groupe France, mais sa tête rageuse continue de hanter la Belgique et sa génération dorée, toute proche cet été-là de rapporter son premier trophée majeur à ce pays de 11 millions d'habitants.

«Ce match-là s'était joué sur un détail, un corner, décisif. Cette fois, il se jouera encore sur des détails, j'espère que le brin de chance nous sourira à nous», a reconnu le milieu belge Youri Tielemans.

Photo : AFP

Le sélectionneur des Diables Rouges, Roberto Martinez, a lui préféré souligner la progression des Belges depuis 2018, avec «un effectif plus large» qui permet de «mieux gérer les impondérables, comme les suspensions et les blessures». L'Espagnol a mis en avant «l'expérience de groupe» acquise entre le Mondial et l'Euro, tout comme l'impressionnante série de 38 matches ayant suivi cette élimination rageante en Russie: la Belgique y a toujours marqué au moins une fois.

Paul Pogba contre Kevin De Bruyne, Karim Benzema contre Romelu Lukaku, Kylian Mbappé contre Eden Hazard... Les oppositions de style existent à tous les postes, malgré des absences de marque: Thomas Meunier et Thorgan Hazard côté belge, N'Golo Kanté côté français.