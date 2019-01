Troisième de la classe en Promotion d’Honneur et barragiste après treize journées, Mühlenbach a de la suite dans les idées en vue du second tour. L’équipe entraînée par Fahrudin Kuduzovic a recruté l'attaquant franco-marocain Chahir Belghazouani.

Un attaquant déboule à Mühlenbach

Troisième de la classe en Promotion d’Honneur et barragiste après treize journées, Mühlenbach a de la suite dans les idées en vue du second tour. L’équipe entraînée par Fahrudin Kuduzovic a recruté l'attaquant franco-marocain Chahir Belghazouani.

(VL). - Âgé de 32 ans, natif de Porto-Vecchio en Corse, Belghazouani était sans club depuis l’été dernier. Son dernier club était Levadiakos, en Super League grecque, où il a évolué de 2015 à 2018. Cet attaquant gaucher a aussi porté les couleurs de l'AC Ajaccio, de Brest, de Tours, de Strasbourg, de Grenoble, du White Star Bruxelles et de Zulte-Waregem en Belgique, et même du Dynamo Kiev II en Ukraine et de Neuchâtel Xamax en Suisse.

Il est le premier renfort des Blue Boys Mühlenbach. Il. a signé un contrat jusqu'en juin 2020.