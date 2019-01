Le club de la Cité du Fer a attendu le dernier jour pour boucler son mercato d'hiver en officialisant la venue de Ndriqim Halili, un petit (1,69m) milieu offensif germano-albanais de 26 ans en provenance des Stuttgarter Kickers.

Un ancien des Stuttgarter Kickers au FC Differdange 03

Le club de la Cité du Fer a attendu le dernier jour pour boucler son mercato d'hiver en officialisant la venue de Ndriqim Halili, un petit (1,69m) milieu offensif germano-albanais de 26 ans en provenance des Stuttgarter Kickers.

Halili affectionne de jouer en numéro 10 axial, mais il peut aussi évoluer sur les ailes. Natif du Kosovo, il a accompli l'essentiel de sa carrière en Allemagne, du côté de Ravensburg, Stuttgart, Hambourg SV II, le SSV Ulm et enfin les Stuttgarter Kickers comme dernière station en Oberliga Bade-Württemberg (5e division). Plus exotique, il a aussi fait un crochet par le FK Kukësi en Albanie, et... Angthong FC en Thaïlande. Il a signé un contrat jusqu'au terme de l'actuelle saison.



Ndriqim Halili est le second renfort de la mi-saison au FCD03, après l'arrière latéral du Racing, Alex Semedo (29 ans).