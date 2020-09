La sélection grand-ducale n'a pu faire que match nul 0-0 mardi soir en match de préparation contre Sarrebruck. Pas vraiment de quoi rassurer Luc Holtz, surtout que Vincent Thill et Gerson Rodrigues sont sortis sur blessure, tous deux touchés à la cheville.

Sport 3 min.

Un amical aux conséquences douloureuses

La sélection grand-ducale n'a pu faire que match nul 0-0 mardi soir en match de préparation contre Sarrebruck. Pas vraiment de quoi rassurer Luc Holtz, surtout que Vincent Thill et Gerson Rodrigues sont sortis sur blessure, tous deux touchés à la cheville.

(JFC, avec bob) - Très exactement 289 jours après leur dernière sortie (défaite 0-2 contre le Portugal), les Roud Léiwen ont à nouveau foulé le gazon du stade Josy Barthel, mardi soir. De quoi permettre enfin au sélectionneur Luc Holtz de jauger son équipe quatre jours avant le début de la Ligue des Nations et le duel prévu avec l'Azerbaïdjan à Bakou (samedi à 18 heures). Mais l'Ettelbruckois n'a pas vu grand-chose au terme du pauvre match nul 0-0 contre le 1.FC Sarrebruck, pensionnaire de 3ème Bundesliga. Ce, même si le technicien ne se souciait que fort peu du résultat à la fin du match.

Plus inquiétantes étaient en effet pour lui les sorties sur blessure à la cheville de Vincent Thill (20e) et Gerson Rodrigues (45e), deux de ses joueurs-cadres. «Ce test était important pour nous, mais seulement dans le cas où nous ne perdons pas Gerson et Vincent pour les prochaines échéances», avouait Holtz à la sortie. L'Ettelbruckois a d'ailleurs reproché à l'adversaire son agressivité. «C'est un match amical», a-t-il ainsi lancé en direction du banc visiteur. Pas vraiment une nouvelle réjouissante donc pour Holtz, déjà contraint de faire l'impasse sur Stefano Bensi, blessé, et Maxime Chanot, coincé aux Etats-Unis, tandis que Christopher Martins devrait retrouver ses coéquipiers jeudi à Bakou lors de l'arrivée en Azerbaïdjan.

Luc Holtz n'a que modérément apprécié l'engagement excessif des joueurs de Sarrebruck Photo: Ben Majerus

Jusqu'à la sortie prématurée du frère cadet d'Olivier après 20 minutes, le sélectionneur avait apprécié la prestation de ses ouailles. Sarrebruck montait toutefois en puissance au fil des minutes, et c'est ainsi que Jacob parvenait à inquiéter sérieusement Moris avant le repos.

Luc Holtz a profité de ce débat «amical» pour passer en revue tout son effectif et voir à l'œuvre plusieurs jeunes après la longue interruption due à la crise sanitaire. Entrés au jeu, les Muratovic, Curci, Bohnert et autre Rupil ont cependant trop peu inquiété Batz, le substitut de Theißen dans le but de Sarrebruck en seconde période. «J'ai vu des choses intéressantes en possession du ballon», glissait néanmoins le cornac fédéral. Certes, les Lions Rouges se sont créé les meilleures occasions, mais ni Muratovic (échec devant Batz), ni Rupil (dans le temps additionnel) n'ont pu concrétiser.

Grande première en sélection pour le jeune Timothé Rupil (ici au duel avec Steven Zellner) Photo: Ben Majerus

La bonne surprise du jour sortie de la boîte de Holtz se nommait Timothé Rupil, 17 ans seulement, milieu de terrain au sein de l'équipe U17 de Mayence. Le jeune joueur qui n'avait pourtant pas été appelé dans la sélection a eu droit à ses 37 premières minutes de jeu non officielles chez les «A».

Luxembourg – 1.FC Sarrebruck (D3 allemande) 0-0 Luxembourg: Moris (46e Schon), Jans (63e M. Martins), Gerson (46e Selimovic), Hall (46e Mahmutovic), Carlson (63e Malget), O. Thill (63e Philipps), Sinani (63e Rupil), Barreiro (63e Skenderovic), V. Thill (20e Bohnert), Deville (63e Muratovic), Rodrigues (45e Curci). FC Sarrebruck: Theißen (46e Batz), Bösel (63e Breitenbach), Zellner, Uaferro (63e Schorch), Müller, Jänicke (63e Singer), Zeitz (72e Bulic), Perdedaj (63e Froese), Shipnoski (72e Köhl), Jacob (63e Golley), Mendler (51e Gouras). Cartons jaunes: Golley et Bulic (FC Sarrebruck) Arbitres: Sabotic, Becker, Ries.

