Un 33e match amical pour Luc Holtz en Irlande du Nord

Jean-François COLIN Depuis qu'il a pris la tête de la sélection, Luc Holtz (50 ans) a conduit les Roud Léiwen à 32 reprises en match amical. Il briguera un dixième succès ce jeudi (20h45) au Windsor Park de Belfast contre l'Ulster.

A la tête de la sélection nationale depuis le 11 août 2010 Luc Holtz dirigera ce jeudi à Belfast les Roud Léiwen pour la 33e fois dans un match amical, sur un total de 82 rencontres. Sur une décennie, la moyenne s'établit à un peu plus de trois matches amicaux par an.

Le match de ce jeudi (20h45) constituera la quatrième confrontation face à l'Irlande du Nord, mais il s'agira d'une grande première en amical sous l'ère de Luc Holtz.

L'Ulster sera le 27e adversaire différent en 33 matches amicaux depuis août 2010, le Luxembourg n'a de fait rencontré qu'un nombre limité de pays à deux reprises: le Portugal, le Cap-Vert, l'Albanie, la Hongrie, Malte et la Géorgie.

Laurent Jans (en rouge, à dr.) en action contre le Cap-Vert, un adversaire que le Luxembourg a affronté deux fois en amical depuis 2010 Photo: Ben Majerus

Les débats amicaux ne réussissent pas particulièrement à Holtz et la sélection grand-ducale. 15 des 32 matches se sont soldés par une défaite, tandis que les victoires (9) et les matches nuls (8) se tiennent au coude à coude.

Ces statistiques tiennent compte de la victoire sur tapis vert (3-0) contre l'Albanie le 29 mars 2016, alors que le score final sur la pelouse était de 0-2.

Le même constat négatif se retrouve à l'analyse de la différence de buts. Sur les 32 matches concernés, le Luxembourg a inscrit 28 buts et en a encaissé 54, soit pratiquement un rapport défavorable du simple au double.

A deux reprises, la sélection a encaissé cinq buts - 5-1 au Pays de Galles en 2010 et 5-0 au Portugal en 2011 - et par deux fois également, les Grand-Ducaux ont concédé quatre buts - 1-4 face au Monténégro en 2013 et 0-4 devant l'Autriche en 2018.

Hormis le 3-0 acquis sur tapis vert contre l'Albanie, seul le spectaculaire match nul (3-3) de début juin contre Madagascar a permis aux hommes de Holtz d'inscrire trois buts en amical.

Au rayon des buteurs, ils sont quatorze à avoir connu le bonheur de marquer en amical depuis 2010. Sans surprise, la palme revient à Aurélien Joachim qui a inscrit cinq de ses quatorze buts en sélection en match amical. Daniel Da Mota (4 buts) et Maurice Deville (3) suivent, devant le duo inter-générationnel Mario Mutsch - Vincent Thill (2).

Enfin, le fait de se produire ce jeudi au mythique Windsor Park, loin de la route d'Arlon, est une exception à la règle qui veut que le Luxembourg accueille ses adversaires en amical bien plus qu'il ne se déplace.

Six fois seulement, les Roud Léiwen sont sortis de leur antre pour une joute amicale, dont la grande première de Luc Holtz à la tête de la sélection A à Llanelli contre le Pays de Galles. Les Luxembourgeois ont ensuite vu Faro (Portugal) en 2011, Valence (France, terrain neutre contre l'Arménie) en 2013, Pérouse (Italie) en 2014, Riga (Lettonie) en 2016 et enfin La Valette (Malte) en 2018.

Ces six déplacements se sont soldés par une victoire (1-0 à Malte), deux nuls (1-1 à Valence contre l'Arménie, puis en Italie) et trois revers (1-5 au Pays de Galles, 0-5 au Portugal et 1-3 en Lettonie). Qu'en sera-t-il ce jeudi en Irlande du Nord?