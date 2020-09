Déjà victorieux de l'étape initiale mardi au Kirchberg, l'Italien de l'équipe UAE Emirates a remis le couvert ce jeudi lors de la quatrième étape à Differdange. Il s'empare du même coup du maillot jaune de leader à la veille de l'arrivée finale samedi dans la capitale.

Sport 2 min.

Ulissi double la mise au Tour de Luxembourg

Déjà victorieux de l'étape initiale mardi au Kirchberg, l'Italien de l'équipe UAE Emirates a remis le couvert ce jeudi lors de la quatrième étape à Differdange. Il s'empare du même coup du maillot jaune de leader à la veille de l'arrivée finale samedi dans la capitale.

(JFC, avec kev) - Décidément, Diego Ulissi (31 ans, UAE Emirates) et le 80ème Tour de Luxembourg, c'est un peu le jeu du chat et de la souris. Vainqueur de la première étape mardi, l'Italien avait enfilé la tunique jaune de leader de l'épreuve, avant de devoir la céder au Roumain Eduard-Michael Grosu. Une première place au général qu'Ulissi retrouve ce jeudi à la faveur de son succès dans la quatrième étape (Rodange - Differdange, 201 km), l'étape-reine de la boucle grand-ducale.

Une quatrième étape plutôt mouvementée d'ailleurs. Le sprinteur français Arnaud Démare (Groupama-FDJ) et le Britannique Fred Wright (Bahreïn) ont rapidement faussé compagnie au peloton, avant de se faire rejoindre par un groupe de six coureurs: Grega Bole (SLO/Bahreïn), Mirco Maestri (ITA/Bardiani), Matthew Gibson (ANG/Burgos), Sergio Roman Martin (ESP/Caja Rural), Etienne van Empel (NED/Vini Zabu) et Johannes Schinnagel (ALL/Vorarlberg). Les huit hommes vont compter jusqu'à 4'20'' d'avance. A 62 kilomètres du but, ils sont rejoints par un groupe de contre-attaquants, avant un regroupement général 23 bornes plus loin.

Le podium de la quatrième étape 1. Diego Ulissi (Italie/UAE Emirates) 4h45'23"

2. Aimé De Gendt (Belgique/Circus-Wanty Gobert) m.t.

3. Markus Hoelgaard (Norvège/Uno-X) m.t. Le podium du classement général 1. Diego Ulissi (Italie/UAE Emirates) 12h24'07"

2. Aimé De Gendt (Belgique/Circus-Wanty Gobert) à 17"

3. Markus Hoelgaard (Norvège/Uno-X) à 19"



Et c'est le col de l'Europe - à gravir deux fois - qui va faire office de juge de paix de l'étape. Alors que les attaques infructueuses se succèdent, le bon démarrage est l'œuvre d'un trio composé d'Ulissi, du Belge Tim Wellens (Lotto-Soudal) et du Norvégien Markus Hoelgaard (Uno-X). Les trois coureurs s'échappent dans le col de l'Europe, à sept kilomètres de la ligne d'arrivée.

Samedi, la cinquième et dernière étape reliera Mersch à Luxembourg-ville sur 177 km. Un tracé sans difficulté majeure qui devrait faire la part belle aux sprinteurs.

Suivez-nous sur Facebook, Twitter et abonnez-vous à notre newsletter de 17h.