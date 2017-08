Le FC Differdange 03 et les Lituaniens du FK Vytis se sont quittés dos à dos (3-3), jeudi au terme d'une rencontre assez tendue. Dans l'autre confrontation du groupe, les Kosovars du FC Liburn ont assuré la première place du groupe B grâce à une large victoire 7-2 face au KMF Titograd (Monténégro).

Par Stéphane Guillaume

La particularité de la formation lituanienne du FK Vytis Futsal est de posséder en ses rangs... sept joueurs d'origine brésilienne, dont quatre forment l’ossature de l'équipe alignée sur le parquet d'Oberkorn, jeudi soir.



Les Brésiliens montrent d'entrée leur savoir-faire: la conservation du ballon est un de leurs points forts. Il faut attendre une dizaine de minutes pour que le match s'emballe vraiment.



Differdange 03 laisse trop de largesses à la colonie brésilienne, et Genigle, très actif depuis l'entame des débats, démontre toute sa technique et décale proprement Ferreira de Sousa, qui n'a plus qu'à placer au fond des filets de Jorge Pereira (0-1, 10e).



Le FCD03e réagit directement: Davide Chalmandrier trouve le cardre (10e), puis Ruben Oliveira est accroché fautivement dans la surface lituanienne, et Abreu ne se fait pas prier pour transformer le penalty (1-1, 11e).



Jorge Pereira se montre ensuite sous son meilleur jour avec quelques parades décisives, mais il doit se retourne à nouveau sur une frappe de ce diable de Luiz da Silva Nascimento (1-2, 15e). 1-2, c'est le score à l'issue d'une première mi-temps plutôt insipide dans son ensemble.

Differdange peut toujours compter sur son gardien pour conserver un retard d'un seul but. Le FK Vytis fait toujours tourner le cuir habilement, mais les choses s'emballent après trente minutes et le jeu se durcit.



Le champion du Luxembourg, qui doit obligatoirement trouver la faille, éprouve des difficulté à mettre en danger son adversaire. La nervosité est palpable, et cinq fautes sont comptabilisées de chaque côté.



L'équipe balte hérite d'un dix-mètres sans mur suite à la sixième faute de Davide Chalmandrier; le gardien réserve, Joao Guedes entre sur le parquet, et stoppe magistralement la frappe. Eduardo Costa enfile une chasuble pour apporter le surnombre et les locaux poussent les Lituaniens dans leurs derniers retranchements. C'est au tour de Ruben Oliveira de voir sa frappe toucher le cadre du but (38e).

Ferreira de Sousa pense offrir la victoire à ses couleurs (1-3, 38e), mais Ricardo Barros (2-3, 39e) et Daniel Vieira (3-3, 39e) arrachent in extremis le premier point européen de l'histoire du FC Differdange 03.

Réaction

Umberto Cruz, responsable de la section futsal du FCD03: «C'est notre premier point en Europe. On recolle au score à quelques secondes du coup de sifflet final, alors que nous avions deux buts de retard. On a tout de même beaucoup de regrets à nourrir, car il y avait peut-être plus à revendiquer que ce résultat nul. Les adversaires étaient bons, mais il nous a manqué un peu de chance. L'équipe a montré beaucoup de caractère et y a cru jusqu'au bout.»

La fiche technique

FC Differdange 03 - FK Vytis 3-3 (mi-temps: 1-2)

Evolution du score: 0-1 Ferreira de Sousa 10e, 1-1 Abreu 11e, 1-2 Luiz da Silva Nascimento 15e, 1-3 Ferreira de Sousa 38e, 2-3 Ricardo Barros 39e, 3-3 Daniel Vieira 39e.

FC DIFFERDANGE 03: Jorge Pereira (K), Davide Chalmandrier (C), Antonio Abreu, Nuri Chavel Pereira, Eduardo Costa, Fabio Ferreira, Ricardo Barros, Ruben Oliveira, Leandro Fernandes, Francisco Pereira, Daniel Vieira, José Vieira, Nuno Nunes (K2) et Joao Guedes (K2)

Staff: Elio Almeida, Micael Araujo et Marco Campanha.

FK VYTIS (LIT): Labuckas (K), Stradalovas (C), Ferreira de Sousa, Luiz da Silva Nascimento, Genigle, Brandao Santos, Voskunovič, Zagurskas, Mandinho, Kleber Lima Santos, Makutunovičius, Vianna Lima de Oliveira, Buinickij et Dorofeev (K2).

Staff: Grigalevicius.

Les résultats de jeudi dans le groupe B

KMF Titograd (MNE) - FC Liburn (KOS) 2-7

FC Differdange 03 - FK Vytis (LTU) 3-3

Joués mercredi

FC Liburn (KOS) - FK Vytis (LTU) 7-3

FC Differdange 03 - KMF Titograd (MNE) 2-5

Au programme de ce samedi à Oberkorn

18h: FK Vytis (LTU) - KMF Titograd (MNE)

20h30: FC Liburn (KOS) - FC Differdange 03

Le classement du groupe B (tous deux matches)



1. FC Liburn (KOS) 6 points

2. KMF Titograd (MNE) 3



3. FC Differdange 03 1



4. FK Vytis (LTU) 1