Les six rencontres du groupe B du tour préliminaire de l’UEFA Futsal Cup se disputent au centre sportif d’Oberkorn ces mercredi, jeudi et samedi. Champion du Luxembourg 2016-2017, le FC Differdange 03, qui a reçu l'insigne honneur d'héberger ce mini-tournoi, jouera ses trois matches à 20h30, en espérant tirer son épingle du jeu.

Par Stéphane Guillaume



C’est une page historique du futsal luxembourgeois qui va s’ouvrir pour le FCD03. Pour la seconde fois, le club de la Cité du Fer prend part au tour préliminaire de l’UEFA Futsal Cup, après l’aventure islandaise de 2015. Sauf que cette fois, à domicile, les Differdangeois espèrent davantage qu'une élimination directe dans le groupe B, face aux Monténégrins du KMF Titograd, aux Lituaniens du FK Vytis et aux Kosovars du FC Liburn.

Soit autant de noms pas vraiment ronflants dans le paysage du futsal européen: le FC Liburn et le FK Vytis sont en effet des purs néophytes sur la scène européenne. Le KMF Titograd, par contre, était déjà présent la saison dernière, décrochant la deuxième place de sa poule, avec deux victoires à la clé. Pour éviter toute déconvenue, Differdange devra donc se méfier de cette formation du Monténégro dès son entrée en matière (ce mercredi à 20h30), qui plus est, quand on connaît l’importance d’une première victoire dans un tournoi européen. Surtout que seule la première place finale du groupe est synonyme de qualification pour le tour suivant.



Le technicien portugais Elio Almeida a disséqué ses trois adversaires de long en large. «Clairement, c’est Vitys l’équipe la plus technique du groupe, avec ses joueurs brésiliens. Du côté de Titograd et de Liburn, l'opposition s'annonce nettement plus physique. Grâce à leur force, ils pourraient avoir un avantage sur nous. Ces équipes ont de l’expérience du fait que leurs joueurs évoluent au sein d'une équipe nationale, et qu’ils disposent donc, de ce fait, de la possibilité de disputer des rencontres internationales. Mais je crois que nous nous sommes préparés au mieux pour être le plus compétitif possible.»

Elio Almeida: «Je crois que nous nous sommes préparés au mieux pour être le plus compétitif possible»

Photo: Stéphane Guillaume

Filipe Costa, le maître d’œuvre de l'organisation et responsable de la section futsal du FCD03, fait part de ses espoirs vis-à-vis de cette compétition dans l'extrait audio qui suit:

Finir premiers de ce groupe B: voilà le leitmotiv des Differdangeois, qui, en cas de qualification, joueront du 10 au 15 octobre en Croatie le tour principal organisé par le Nacional Zagreb. Pour y affronter, en plus du champion de Croatie, le champion de France, Garges Djibson, et le vainqueur du groupe C au tour préliminaire.

Le cadre differdangeois

João Guedes, Nuno Nunes, Jorge Mendes (gardiens de but); Davide Chalmandrier (capitaine), Antonio Abreu, Nuri Chavel Pereira, Eduardo Costa, Rafael Fernandes, Fabio Ferreira, Ricardo Barros, Ruben Oliveira, Leandro Fernandes, Francisco Pereira, Daniel Vieira et José Vieira.

Le staff technique: Elio Almeida (entraîneur), Micael Araujo (entraîneur adjoint), Marco Campanha (entraîneur des gardiens).

Le programme des rencontres du groupe B



Mercredi



18h: FC Liburn (KOS) - FK Vytis (LTU)



20h30: FC Differdange 03 - KMF Titograd (MNE)



Jeudi



18h: KMF Titograd (MNE) - FC Liburn (KOS)



20h30: FC Differdange 03 - FK Vytis (LTU)



Samedi



18h: FK Vytis (LTU) - KMF Titograd (MNE)



20h30: FC Liburn (KOS) - FC Differdange 03