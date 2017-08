Premier match du groupe B en tour préliminaire de l'UEFA Futsal Cup pour le FCD03, ce mercredi soir à Oberkorn, et première défaite (2-5) face aux Monténégrins du KMF Titograd. Dans l'autre rencontre, les Kosovars du FC Liburn se sont imposés 7-3 face aux Lituaniens du FK Vytis.

Par Stéphane Guillaume

Le premier enseignement de la partie est que les deux formations ont décidé de ne pas fermer le jeu. Ricardo Barros touche en premier le cadre de Despotovic, un brin chanceux sur ce coup-là (4e).



Les occasions s'enchaînent, et Francisco Pereira force Despotovic à une claquette, puis à un arrêt-reflexe du pied (6e et 8e). Titograd fait également bien tourner le cuir, mais n'arrive pas vraiment à mettre en danger une défense digérée de main de maître par Davide Chalmandrier et Ruben Oliveira au four et au moulin.



Daniel Vieira n'est pas en reste: sa frappe en foulée tape la base du poteau de Despotovic (9e). Et, quand il s'agit de rassurer sa défense, Jorge Pereira répond présent: Tomovic est idéalement situé dans les six mètres et le gardien local sort un réflexe étourdissant (15e).



Avec un peu plus de réussite dans cette première période, les locaux pouvaient être au commande de la partie, mais le gardien monténégrin Dragoljub Despotovic en avait décidé autrement: 0-0, score à la pause.

L'entame de la seconde période est plus calme, les Monténégrins conservent bien le ballon, mais sans véritablement créer de réel danger. Differdange reste dans son camp et attend l'adversaire.



Le premier but tombe en faveur du champion du Monténégro: Ruben Oliveira est bousculé par son vis-à-vis, sans réaction du corps arbitral, et l'action se termine dans le but de Jorge Pereira (0-1, 27e). Antonio Abreu tente ensuite tant bien que mal de rétablir l'égalité, mais Despotovic est toujours intraitable entre ses perches, et c'est au contraire Bajčetić qui double l'avance des siens (0-2, 30e).



L'apport d'un homme supplémentaire dans le jeu differdangeois est bien maitrisée par Titograd, et le troisième but fatal tombe des pieds de Barović qui place dans le but vide (0-3, 34e). Differdange continue de pousser, mais oublie de frapper au but et se montre trop altruiste sur des phases dans la surface adverse.



Eduardo Costa sauve méritoirement l'honneur de ses couleurs (1-3, 36e). Puis Mugoša (1-4, 38e), Bajčetić (1-5, 39e) et enfin Ruben Oliveira (2-5, 39e) parachèvent cette deuxième mi-temps riche en buts.

Robinho (FCD03) a beau tout essayer: Marko Bajcetic (en bleu, KMF Titograd) tient bien sur ses jambes

Photo: Michel Dell'Aiera

Le FCD03 n'a pas démérité dans ce premier match européen, mais l'expérience du KFC Titograd, et surtout son gardien de but Despotovic, ont fait la différence. La séance de rattrapage a déjà lieu demain face à l'autre grand perdant du jour, le FK Vytis (Lituanie).

La fiche technique

FC Differdange 03 - KMF Titograd 2-5 (mi-temps: 0-0)

Evolution du score: 0-1 Drašković 27e, 0-2 Bajčetić 30e, 0-3 Barović 34e, 1-3 Eduardo Costa 36e, 1-4 Mugoša 38e, 1-5 Bajčetić 39e, 2-5 Ruben Oliveira 39e.

FC DIFFERDANGE 03: Jorge Pereira (K), Davide Chalmandrier (C), Antonio Abreu, Nuri Chavel Pereira, Eduardo Costa, Fabio Ferreira, Ricardo Barros, Ruben Oliveira,Leandro Fernandes, Francisco Pereira, Daniel Vieira, José Vieira, Nuno Nunes (K2) et Joao Guedes (K2)

Staff: Elio Almeida, Micael Araujo et Marco Campanha.

KMF TITOGRAD: Despotovic (K), Vuksanovic (C), Draskovic, Mijovic, Mugusa, Efovic, Corovic, Minic, Bajtcetic, Tomovic, Barovic, Milicic, Gojkovic, Lobov (K2).

Staff: Milasevic.

Assistance: 645 spectateurs.

Les résultats de mercredi dans le groupe B

FC Liburn (KOS) - FK Vytis (LTU) 7-3

FC Differdange 03 - KMF Titograd (MNE) 2-5

Au programme ce jeudi à Oberkorn



18 heures: KMF Titograd (MNE) - FC Liburn (KOS)



20h30: FK Vytis (LTU) - FC Differdange 03



Le classement du groupe B

1. FC Liburn (KOS) 2 points

2. KMF Titograd (MNE) 2

3. FC Differdange 03 0

4. FK Vytis (LTU) 0