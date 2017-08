Dans ces derniers matchs du groupe B, le FC Differdange 03 a connu sa seconde défaite face au FC Liburn (2-6). Le KMF Titograd s'est imposé face au FK Vytis Futsal sur un score étriqué de 3-2. C’est Liburn qui se qualifie pour le tour suivant.

Par Stéphane Guillaume



Le FC Liburn est sur du velours pour entamer cette rencontre puisqu’il est déjà sûr de terminer premier de ce mini-tournoi. Le FC Differdange débute bien, c'est lui qui monopolise le cuir et les premières escarmouches sont pour le champion du Luxembourg. Pas deux fois, la défense kosovare est prise de vitesse mais les deux frappes frôlent les piquets de Prenqi.



Manquement offensif differdangeois puisque à chaque fois un homme au second poteau n'était pas présent et aurait pu faire la différence. Liburn joue bien les contres, et ce depuis l'entame du tournoi d'ailleurs. Brovina récupère chanceusement une frappe contrée, elle tombe sur son crâne puis dans le but de Joao Guedes (0-1, 10').



Malgré ce coup derrière la cafetière, Differdange continue son abatage et c'est Antonio Abreu, d'une mine en pleine lucarne, qui rétabli l'égalité entre les deux protagonistes (1-1, 12'). Les portiers se mettent tous deux en évidence juste avant la pause pour conserver ce résultat nul.

Le FCD03 débute pied au plancher le second acte et Ruben Oliveira touche du bois d'entrée de jeu (21'). Et sur le contre rondement mené, c'est Liburn qui prend un avantage pas vraiment mérité (1-2, 21'). Differdange n'oublie pas son idée de jeu offensif et Antonio Abreu a la possibilité d'égaliser sur un penalty qu'il place à côté du cadre (22').

Les Kosovars vont ensuite se mettre sur du velours en mois de trois minutes avec un coup franc tout droit dans la lucarne (1-3, 22') et une frappe gagnante au ras du montant de Nuno Nunes qui avait pris place dans les buts (1-4, 25').

Juste avant ce quatrième but, Ricardo Barros avait hérité d'une seconde carte jaune, synonyme de rouge, et l’entraîneur Elio Almeida avait été renvoyé dans les tribunes par l'homme en noir. Suite à une supériorité numérique et un cinquième homme dans le jeu, Eduardo Costa redonne une lueur d'espoir aux siens (2-4, 36').

Antonio Abreu écope aussi d'une carte rouge et Dobroshi trouve la faille sur la phase suivante (2-5, 37') puis Selmanaj clôture son festival personnel avec une troisième réalisation (2-6, 39').

Micael Araujo, coach adjoint du FCD03: "Comme depuis le début de tournoi, on fait une bonne première période. On est parvenu à se créer des occasions de but mais le gardien adverse a réalisé de superbes arrêts. On est arrivé à mettre en pratique les phases de jeu qui sont répétées à l'entraînement mais la réussite n'était pas encore une fois avec nous."



Antonio Abreu a égalisé avant de voir rouge plus tard.

Photo: Michel Dell'Aiera

FC Liburn - FC Differdange 03 Futsal 2-6 (1 -1)

Evolution du score: 0-1 Brovina, 1-1 Antonio Abreu, 1-2 Kasapi, 1-3 Selmanaj, 1-4 Selmanaj , 2-4 Eduardo Costa, 2-5 Dobroshi, 2-6 Selmanaj.

FC LIBURN: Prenqi (K), Selimi (C), Dobroshi, Selmanaj, Alaj, Kasapi, Brovina, Prenrecaj, Daci, Nikolla, Qerimi, Alović, Brahimi et Krasniqi (K2).

Staff: Bytyqi.

FC DIFFERDANGE 03: Joao Guedes (K), Davide Chalmandrier (C), Antonio Abreu, Nuri Chavel Pereira, Eduardo Costa, Fabio Ferreira, Ricardo Barros, Ruben Oliveira, Leandro Fernandes, Francisco Pereira, Daniel Vieira, José Vieira, Nuno Nunes (K2) et Jorge Pereira (K2).

Staff: Elio Almeida, Micael Araujo et Marco Campanha.

Assistance: 375 spectateurs.

Les résultats de samedi du groupe B

FK Vytis Futsal (LTU) - KMF Titograd (MNE) 2-3

FC Liburn (KOS) - FC Differdange 03 Futsal 2-6

Le classement final du groupe B

1. FC Liburn (KOS) 9 points

2. KMF Titograd (MNE) 6

3. FC Differdange 03 1

4. FK Vytis (LTU) 1