Daniel Vieira fait partie des meubles du FC Differdange 03. Le rapide joueur à vocation offensive est même le premier buteur de l’histoire européenne du club luxembourgeois. Il nous donne son point de vue sur la deuxième participation du FCD03 au tour préliminaire de l’UEFA Futsal Cup qui se déroulera à Oberkorn du 22 au 27 août.

Propos recueillis par Stéphane Guillaume



Daniel Vieira, comment abordez-vous ce tour préliminaire contre le KMF Titograd (champion du Monténégro), le FK Vytis Futsal (champion de Lituanie) et le FC Liburn (champion du Kosovo)?

Toute l'équipe travaille bien depuis deux mois maintenant, que cela soit physiquement, mentalement et tactiquement. Le groupe est fin prêt pour disputer cette compétition! On a fait des matches amicaux contre des professionnels (Sporting Paris, Futsal Project Halle-Gooik et Selaklean Thulin Futsal). Même si on a perdu ces trois rencontres, on a beaucoup appris. C’est avec les meilleurs qu’on apprend. Cela nous a parfaitement aidés à nous préparer au mieux pour ce tour préliminaire.

Pour votre première participation à cette aventure européenne, en 2015, vous aviez inscrit le premier but face aux Hamburg Panthers. Cette compétition va donc vous rappeler de bons souvenirs...

Oui bien sûr, c’était un moment inoubliable et le plus beau but de ma carrière de futsal. Etre le premier joueur d'un club luxembourgeois à marquer en UEFA Futsal Cup, c’est magnifique. Personnellement, j’aimerais récidiver et inscrire à nouveau l’un ou l’autre but, mais je pense plutôt au collectif et à l’équipe, c’est le plus important en ce moment.

Votre fougue et vos débordements font régulièrement la différence dans les couloirs. Est-ce la consigne que va vous donner votre entraîneur Elio Almeida? Et que vous a-t-il apporté depuis son arrivée au club en 2016?

Tout ça va dépendre de l’adversaire. Il me fait jouer en pivot ou dans les couloirs. S'il a besoin de ma vitesse et de débordements, il va me mettre sur un couloir. Sinon, je vais jouer en pivot parce que je me tourne assez vite et je protège bien le ballon. Elio Almeida a amené beaucoup au club. Il nous a appris le "vrai" futsal. Je peux même dire que c’est le meilleur entraîneur de futsal au Luxembourg.

Le premier match est très important car tout faux pas est interdit dans ce mini tournoi. A quoi vous attendez-vous face à votre premier adversaire, le KMF Titograd? Les avez-vous déjà visionnés?

Oui exactement. On regarde toujours les vidéos de notre futur adversaire pour mieux se préparer. Les Monténégrins de Titograd possèdent deux joueurs très forts en un contre un. C’est une équipe très physique, difficile à jouer. On peut dire que ce sont les favoris du groupe.