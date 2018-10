Déjà condamnés à la dernière place de la poule 9 des qualifications de l’Euro 2019, les Espoirs luxembourgeois affrontent la Bulgarie à Niederkorn ce mardi soir (19h). Une rencontre qui n'aura pour unique objectif que de sauver l’honneur.

Sport 2 min.

U21: terminer sur une bonne note

Déjà condamnés à la dernière place de la poule 9 des qualifications de l’Euro 2019, les Espoirs luxembourgeois affrontent la Bulgarie à Niederkorn ce mardi soir (19h). Une rencontre qui n'aura pour unique objectif que de sauver l’honneur.

Par Thibaut Goetz



Dernier rendez-vous qualificatif ce soir pour les U21 de Manuel Cardoni, dans une campagne qu’ils vont achever à la dernière place de leur groupe, après la défaite, vendredi dernier, contre le Monténégro (0-3). Rebondir, et terminer pourquoi pas par une victoire, tel sera l’objectif de ce match qui verra les adieux aux U21 de Valentin Roulez, Edvin Muratovic, Ricardo Couto et Cédric Sacras. Touché à l’entraînement, ce dernier est forfait.

Des circonstances qui pourraient permettre aux plus jeunes d’avoir davantage de responsabilités?



Kenan Avdusinovic répond: «Oui, il y a des éléments plus jeunes qui font partie du groupe depuis quelque temps déjà, et maintenant ils pourront davantage montrer leurs qualités». Un passage de témoin que l’on sent arriver depuis quelques mois, et confirmé au dernier match par les titularisations de Johansson et Held, des choix forts de la part de Manuel Cardoni.

La Bulgarie, un bon souvenir

Avant de se pencher sur la Bulgarie, les joueurs de la FLF ont déjà dû digérer ce match difficile au Monténégro. «On sait que nous n'avons pas été bons. Il n’y avait pas grand-chose à dire, tout le monde est conscient de la situation, après il fallait aussi l’oublier ce match et se concentrer», explique le joueur du Titus Pétange. Après cette contre-performance qui a fortement déplu à Manuel Cardoni, il faut donc s’attendre à des changements dans le onze de départ, avec pour commencer un Yann Matias en charnière centrale après son retour de suspension.

Au match aller, les Espoirs luxembourgeois s’étaient imposés chez les Bulgares (0-1), signant là leur seule victoire de la campagne. Côté statistiques, le dernier affrontement au pays avait eu lieu dans le cadre des précédentes qualifications en 2016, avec à la clé un 0-0 à Beggen. La Bulgarie réussit donc plutôt bien aux Lionceaux depuis deux matches. «Tout à fait», commente Avdusinovic , «et puis on veut vraiment terminer sur une bonne note, c’est le dernier match de quelques joueurs et on est très motivés et concentrés».

Le cadre luxembourgeois

Gardiens: Tom Ottelé (Käerjéng), Valentin Roulez (US Hostert).

Défenseurs: Noé Ewert (Käerjéng), Tim Hall (Progrès), Tun Held (Union Titus Pétange), Yann Matias (Progrès), Cédric Sacras (Fola), Pit Simon (Racing), Aldin Skenderovic (SV Elversberg/ALL).

Milieux: Kenan Avdusinovic (Union Titus Pétange), Ricardo Couto Pinto (Differdange), Luca Duriatti (Jeunesse Esch), Ryan Johansson (Bayern Munich/ALL), Dylan Nsidjine (Kaiserslautern/ALL), Lucas Prudhomme (Virton/B).

Attaquants: Edvin Muratovic (Differdange), Yannick Schaus (Bayer Leverkusen/ALL).

Le point du groupe 9

Mardi 16 octobre

Monténégro - Kazakshtan à 16h

France - Slovénie à 18h45

Luxembourg - Bulgarie à 19h

Le classement

France (9) 27 points

Slovénie (9) 15

Bulgarie (9) 10

Kazakhstan (9) 10

Monténégro (9) 8

Luxembourg (9) 4