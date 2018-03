Défaits vendredi (1-3) par le Monténégro, les Espoirs luxembourgeois affrontent ce mardi le Kazakhstan chez lui. L’occasion d’effacer les regrets nourris au match aller et la défaite 1-2 à Oberkorn... transformée en 0-3 sur tapis vert.

Sport 3 min.

U21: à Astana, les Lionceaux devront changer de braquet

Par Thibaut Goetz

C’est un long, très long déplacement qu’ont effectué jusqu’à Astana, la capitale du Kazakhstan, Manuel Cardoni et sa troupe. Un long voyage qu’il a fallu digérer, comme le décalage horaire: +4 heures (+5 avant le changement d’heure). Les Espoirs retrouveront ce mardi à 14 heures (heure luxembourgeoise) une équipe du Kazakhstan défaite elle aussi lors de sa dernière sortie vendredi, craquant en huit minutes face à l’équipe de France et encaissant trois buts (0-3).

Très en vue à Oberkorn face au Monténégro, Belmin Muratovic esquisse le rendez-vous qui l’attend, lui et ses coéquipiers: «Contre le Monténégro, on a souffert sur le plan athlétique; il va falloir améliorer cela. Techniquement, il va falloir être juste aussi, parce qu’on ne l’a pas très bien fait non plus contre le Monténégro. Mais on va jouer sur une pelouse synthétique, donc je pense qu’il y aura moins de soucis pour nous», explique l'attaquant d'origine... monténégrine.



Olivier Thill forfait

Le joueur du FC Metz revient également sur son but inscrit face au Monténégro, forcément un moment particulier pour lui: «Oui, c’est sûr que c’était un sentiment spécial. Mes parents m’ont transmis la culture monténégrine, c’est un pays que je porte dans mon cœur, qui fait partie de moi. Le Luxembourg, d’un autre côté, m’a tout donné, j’y ai grandi et j’ai senti que la sélection me désirait vraiment, et leur projet est très intéressant», raconte le cousin du Dudelangeois Edvin.



Pour Manuel Cardoni, le fait de se produire sur une surface synthétique n’est pas forcément un avantage: «Je ne pense pas, car en compétition nous jouons toujours sur gazon. Il va falloir vite s’habituer à cette surface, sur laquelle nous nous sommes entraînés lundi soir».



Un entraînement auquel n’a pas participé Olivier Thill, pas plus qu’il ne prendra part au match de ce jour. Le milieu de terrain du Progrès ressent de nouveau une douleur à proximité de l’aine, après avoir pourtant été opéré deux fois pendant la trêve hivernale d’une hernie inguinale. Le frère de Vincent et Sébastien avait pourtant disputé l’intégralité du match face au Monténégro vendredi.

Nouveau coup d'arrêt pour Olivier Thill (n°8, en blanc), qui ne jouera pas ce mardi à Astana Photo: Christian Kemp

Le cadre luxembourgeois



Gardiens de but: Tom Ottelé (UN Käerjéng), Valentin Roulez (Jeunesse Canach), Joao Machado (FC Rodange).

Défenseurs: Ajdin Bjelic (Union Titus Pétange), Eric Brandenburger (Victoria Rosport), Yannick Da Graça (Racing), Noé Ewert (UN Käerjéng), Yann Matias (Progrès), Cédric Sacras (CS Fola Esch), Eric Schmit (US Rumelange).

Milieux de terrain: Kenan Avdusinovic (Union Titus Pétange), Ricardo Couto Pinto (F91 Dudelange), Yannis Dublin (UN Käerjéng), Luca Duriatti (Swift), Belmin Muratovic (FC Metz/FRA), Dylan Kuete Nsidjine (FC Cologne/ALL), Lucas Prudhomme (Excelsior Virton/BEL), Olivier Thill (Progrès), Loris Tinelli (RSC Anderlecht/BEL).

Attaquants: Edvin Muratovic (F91 Dudelange), Yannick Schaus (Bayer Leverkusen/ALL).

Le point du groupe 9

Matches déjà joués par le Luxembourg



Luxembourg – Kazakhstan 0-3 (sur tapis vert)



Slovénie – Luxembourg 3-1

Bulgarie – Luxembourg 0-1

Luxembourg – Slovénie 1-1

Luxembourg – France 2-3

Luxembourg – Monténégro 1-3

Au programme ce mardi



14h: Kazakhstan – Luxembourg à Astana

17h30: Bulgarie - Slovénie à Stara Zagora



21h05: Monténégro – France à Niksic



Le classement



1.France 18 points (6 matches joués)



2.Slovénie 10 (5)



3.Kazakhstan 6 (6)



4.Bulgarie 5 (5)



5.Monténégro 4 (6)



6.Luxembourg 4 (6)