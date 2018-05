Dave Turpel (F91) a fini en boulet de canon la saison avec trois buts inscrits contre Hostert. L'attaquant international porte son total à 33 et distance Alexandre Karapetian de cinq pions.

Sport 2 min.

Turpel finit par un triplé et bat tous les records

Christophe NADIN Le record de Pierre Piskor (30 buts) est tombé.

Dave Turpel (F91) a fini en boulet de canon la saison avec trois buts inscrits contre Hostert. L'attaquant international porte son total à 33 et distance Alexandre Karapetian de cinq pions.

33 buts: Turpel (Dudelange) +3

28 buts: Karapetian (Progrès) +1

22 buts: Hadji (Fola)

17 buts: Perez (FCD03)

15 buts: Ndiaye (Jeunesse) +1

13 buts: Banza (Titus Pétange)

11 buts: Jahier (Racing), Klapp (Fola), Mokrani (RM Hamm Benfica)

10 buts: E. Agovic (Strassen) +1

9 buts: Sinani (F91), S. Thill (Progrès) +2

8 buts: Cissé (Titus Pétange), Ibrahimovic (F91), Kyereh (Jeunesse), Lascak (Rosport), Menaï (Rodange), Seydi (Fola) +1, Schulz (Strassen) +1, Shala (Racing) +1

7 buts: Almeida (FCD03), Basic (Titus Pétange), Drif (Hostert), Er Rafik (F91), Françoise (Progrès), Hartmann (Rosport), Karayer (Progrès), Stolz (F91), O. Thill (Progrès) +1, Weirich (Rosport)

6 buts: Gaspar (Rosport) +2, Natami (Dudelange/Mondorf) +1, Schneider (Progrès), P. Stumpf (Jeunesse) +1

5 buts: Bettmer (FCD03), Martin-Suarez (Fola), Nabli (Mondorf), Nakache (Racing), Osmanovic (Racing) +1, Pomponi (Hostert), Runser (Strassen), Soares (Mondorf) +1, Todorovic (Jeunesse), Touré (Mondorf)

4 buts: Bekkouche (Mondorf), Bojic (Titus Pétange), Bouchitbi (Hostert), Crnomut (Mondorf), Dallevedove (Fola), Da Mata (RM Hamm Benfica) +1, Da Mota (Racing), Dos Santos (Strassen), Ketlas (Mondorf), Soares (Jeunesse), Steinbach (Jeunesse), Touré (Mondorf), F. Yao (RM Hamm Benfica), G. Yao (Rodange) +1

3 buts: Alverdi (Rodange), Amri (FCD03), Boulahfari (Rodange), Corral (Fola), Cruz (F91), A. Dervisevic (Hostert), Desevic (Hostert), Dzanic (Titus Pétange), El Guerrab (Rodange) +1, Jager (Strassen), Koçur (Fola), Kurz (Rosport), Medri (US Esch), Peters (Hostert), Pokar (F91), Rani (US Esch), Saiti (Fola), Sinani (Mondorf), D. Stumpf (Hostert) +1, Vandenbroeck (Differdange),Wang (Hostert) +1.

2 buts: Bernard (Fola), Bartsch (Rosport), Battaglia (Hostert), Bukvic (RMHB), B. Cabral (Dudelange), E. Cabral (Mondorf), I. Cabral (RMHB), Caron (Differdange), Delgado (Strassen), Dione (US Esch) +1, Dobros (F91), Dog (Rodange), Esch (Titus Pétange), Feltes (Rosport), Franzoni (FCD03), Gashi (Titus Pétange), Gomes (RM Hamm Benfica), Heinz (Rosport), Holter (Differdange), Ibrahimovic (Dudelange), Kerger (Strassen/Progrès), Lapierre (Jeunesse), Laterza (Fola), Lopes (Fola), Lourenco (Strassen), Mersch (Fola), Muharemovic (Fola), Mura (Hostert), Siebenaler (FCD03), Souto (RMHB) +1, Teixeira (RM Hamm Benfica).

1 but: Adler (Jeunesse), Amoakon (US Esch), Arantes (RMHB), Bahloul (Racing), Bahovic (Rodange), Bastos (FCD03), Benhemine (Mondorf), Bernardelli (Racing), Crespo (US Esch), Couto Pinto (F91), De Almeida (Progrès), Deidda (Jeunesse), Delgado (Jeunesse), D. Dervisevic (Hostert), R. De Sousa (Jeunesse), M. De Sousa (Rodange), Dionisio (Racing), Ferino (Progrès), Fleurival (Differdange), Garos (F91), Guerra (US Esch), Henrique (Racing), Jänisch (FCD03), Jordanov (F91), Kirch (Fola), Kwani (US Esch), Landim (US Esch), Malget (F91), M. Martins (Jeunesse), Martins (US Esch), Mastrangelo (Progrès/Strassen), May (Mondorf), Meireles (Racing), Mélisse (Dudelange), Mondon-Konan (Strassen) +1, Mutsch (Progrès), Pedro (Jeunesse), Portier (Jeunesse), A. Ramdedovic (Rodange), D. Ramdedovic (Progrès), Ribeiro (FCD03), Ruppert (Strassen), Sacras (Fola), Schwitz (UTP), Simon (Racing), Silaj (Titus Pétange), D. Skenderovic (Titus Pétange), Soumaré (Dudelange), Suarez (Fola), Thonon (Mondorf/US Esch), Watska (Progrès), Yéyé (FCD03), Zinga (Titus Pétange).