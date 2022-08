Le tennisman, jeune retraité et ancien n°1 français, est devenu l'actionnaire principal du Moselle Open.

Tsonga s'offre le Moselle Open

Il s'agit du seul tournoi ATP de la Grande Région. Le Moselle Open se tiendra du 18 au 25 septembre à Metz, sous les yeux attentifs de son nouveau propriétaire. Jo-Wilfried Tsonga a en effet réalisé une entrée remarquée dans l'actionnariat du tournoi aux côtés de son ancien entraîneur, Thierry Ascione, en devenant l'actionnaire principal de l'épreuve.

Les organisateurs de l'ATP 250 l'ont annoncé mardi, l'ancien n°1 français, tout juste retraité des courts de tennis, et son acolyte se sont emparés de 72,95% du capital de la société All In Moselle. Rien ne change, en revanche, du côté de la présidence de la SAS Open de Moselle, qui reste attribuée à Yves Henry, tandis que Julien Boutter reste directeur du tournoi, qui fête cette année son 19e anniversaire.

Par ailleurs, l'épreuve restera lorraine, et même mosellane, jusqu'en 2029, ont souligné les organisateurs ce mardi 23 août. De quoi en rassurer certains, alors que l'éventuel départ de l'ATP des Arènes de Metz vers le Galaxie d'Amnéville plane dans l'air depuis maintenant plusieurs mois.

Daniil Medvedev en invité d'honneur

Le rachat par l'ancien champion de 37 ans de ce tournoi qu'il a remporté à quatre reprises (2011, 2012, 2015 et 2019) est par ailleurs loin de ne faire que des heureux. Certains actionnaires minoritaires, Eric Lucas en tête, ont élevé la voix et indiqué avoir intenté un recours en justice contre ce rachat.

À noter que derrière ce changement d'actionnariat se cache un autre projet, en cours depuis trois ans déjà: celui de mutualiser les quatre tournois français ATP 250. Lyon, Montpellier et désormais Metz sont détenus par All In Groupe, la maison mère de All In Moselle. Reste Marseille pour compléter la liste.

Sur une autre note, les organisateurs de l'ATP 250 ont également annoncé les têtes d'affiche de l'édition 2022. On y retrouve pas moins de huit joueurs du top 30, et parmi eux, l'actuel n°1 mondial. Le Russe Daniil Medvedev, qui a réussi à détrôner Novak Djokovic de son trône cette année, sera effectivement en Lorraine le mois prochain. Aux côtés du vainqueur de l'US Open 2021 figureront notamment l'Autrichien Dominic Thiem, le Polonais Hubert Hurzacz (vainqueur de l'édition 2021), ou encore le Bulgare Grigor Dimitrov.



