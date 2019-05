Quel vendredi pour les joueurs luxembourgeois. "Kiki" Martins et Troyes ont souffert pour venir à bout de Nancy alors que Vicent Thill et Pau ont fait un pas important vers le maintien. En Belgique, Virton a débuté ses play-offs par un succès à Tessenderlo.

Troyes s'impose sur le fil, Virton et Pau déroulent

En s'imposant dans le temps additionnel contre Nancy 2-1, l'Estac de Christopher Martins, qui a joué tout le match, est assuré au pire de terminer à la 3e place de la Ligue 2, synoyme de barrage. Mais avec le revers de Brest, battu 1-0 à Béziers, les Troyens peuvent encore viser la montée directe en Ligue 1 à condition de se classer deuxième.



Face à l'ASNL pour le compte de la 36e journée, Troyes a rapidement pris les devants avec l'ouverture du score de Raveloson dès la 5e minute (1-0). La joie troyenne a été de courte durée puisque cinq minutes plus tard, Samassa égalisait sur penalty pour Nancy (1-1, 10e).



La fin de match était épique. Dans les arrêts de jeu, Fortuné offrait la victoire aux locaux sur un coup-franc direct (2-1) et délivrait tout le stade de l'Aube et offrait une septième victoire de rang à ses couleurs. L'Estac n'est plus qu'à 4 points de la deuxième place.



En National, le Pau FC a signé une victoire impotante contre Cholet (3-1) pour le compte de la 32e journée. Les Palois ont pris la rencontre par le bon bout et ont trouvé rapidement l'ouverture dès la 5e minute avec une reprise de la tête de Batisse (1-0), consécutive à un corner. Les Béarnais ont doublé leur avance à la 39e minute grâce à un superbe service de Vincent Thill, très présent offensivement, à destination de Boisgard qui a trompé de près le gardien visiteur (2-0).

Alors que les troupes de Bruno Irles avaient le match en mains, les joueurs de Cholet ont réduit le score à la 64e minute à la suite d'une très belle combinaison sur un coup franc (2-1). Ce but n'a pas trop semé le doute dans les rangs de Thill et ses partenaires. Pau reprenait sa marche en avant et Jarju fixaient les chiffres à 3-1 (74e).

A la suite de ce succès capital dans la course au maintien, Pau pointe au 11e rang avec 39 points, quatre de plus que le dernier relégable Tours, alors qu'il reste deux rencontres de championnat à disputer.



En Belgique, Virton a débuté de la plus des manières les play-offs de la D1 Amateurs en allant s'imposer sur le terrain de Thes Sport Tessenderlo (0-2). Si Anthony Moris et Lucas Prudhomme étaient sur la pelouse au coup d'envoi, Aurélien Joachim était forfait, l'international luxembourgeois soigne toujours sa fracture de la malléole.

Les Gaumais ont dominé la première période et trouvé la faille après 19 minutes. Une belle action collective amorcée par Lecomte et Soumare était conclue victorieusement par Koré, sa dixième réalisation de la saison. Par la suite, l'Excelsior a contrôlé les débats avant de sceller définitivement le match en doublant la mise en fin de match sur un but contre son camp d'un défenseur flandrien (0-2, 87e).



Si Moris s'est à nouveau montré impérial dans les buts, c'est la quatrième fois de suite que Virton n'encaisse pas, Prudhomme a été remplacé à la 78e minute. Grâce à ce succès, Virton totalise 30 points comme Deinze, qui joue ce samedi contre le Lierse.



Le classement: 1. Tessenderlo 31 points, 2. Deinze et Virton 30, 4. Lierse-Kempenzonen 24