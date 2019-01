Le Troyen Christopher Martins et les Virtonais Moris, Joachim, Prudhomme n'ont pas manqué leur premier match de l'année. Les Gaumais ont pris la mesure d'Alost alors que l'ESTAC a décroché un match nul intéressant sur le terrain de Brest, deuxième de Ligue 2.

Sport 2 min.

Troyes ramène un bon point de Brest, Virton convaincant face à Alost

Eddy RENAULD Les Luxembourgeois à l'étranger

Le Troyen Christopher Martins et les Virtonais Moris, Joachim, Prudhomme n'ont pas manqué leur premier match de l'année. Les Gaumais ont pris la mesure d'Alost alors que l'ESTAC a décroché un match nul intéressant sur le terrain de Brest, deuxième de Ligue 2.

Christopher Martins et Troyes ont renoué avec la compétition avec un match nul 1-1 décroché sur le terrain de Brest ce samedi en fin d'après-midi à l'occasion de la 20e journée de Ligue 2.

Dans l'ensemble, les Troyens ont livré une rencontre intéressante mais ils ont été surpris durant la première mi-temps avec l'ouverture du score par Autret après 38 minutes. Un but contestable selon les visiteurs qui estiment que le passeur Charbonnier était en position hors-jeu.



L'ESTAC est revenu sur la pelouse avec de meilleures intentions. Martins était proche de l'égalisation (48e) mais le gardien brestois se montrait intraitable. L'international luxembourgeois était plus heureux trois minutes plus tard, il était à la base de l'égalisation de Mbeumo (51e, 1-1).



La fin de rencontre était tendue, les deux équipes terminaient cette rencontre à dix à la suite des exclusions de Obiang pour le club de l'Aube et Weber dans le camp breton. Troyes évoluera à nouveau à l'extérieur le week-end prochain avec un déplacement à Béziers.

En Belgique, Virton n'a pas manqué ses retrouvailles avec la compétition, les Gaumais ont battu Alost (12e) 3-0 lors de la 17e journée du championnat de Division 1 Amateurs.



Le trio Moris-Prudhomme-Joachim était sur la pelouse au coup d'envoi et fort logiquement, les Gaumais ont trouvé la faille après 21 minutes grâce à François qui a conclu victorieusement un joli mouvement de Lauriente (1-0). Dans la foulée, Joachim aurait pu doubler l'avance de l'Excelsior mais il perdait son duel face au gardien alostois.



Durant le second acte, les joueurs de David Gevaert ont poursuivi leur domination et ont dû patienter les dix dernières minutes pour assurer leur succès. Joachim était à la base du premier but de Straetman, arrivé durant le mercato, sous le maillot virtonais (2-0, 80e). Les Virtonais enfonçaient encore le clou par Koré qui venait à peine de monter au jeu (3-0, 84e).

A noter encore que Prudhomme a cédé sa place à la 60e minute en faveur de la seconde recrue gaumaise de cet hiver l'ancien Mouscronnois Napoleone, et que Joachim a livré une rencontre convaincante. Grâce à ce succès, l'Excelsior conforte sa troisième place du classement avec 31 points après les partages concédés par ses poursuivants Châtelet, le Lierse et Dender. A noter aussi que le leader, Tessenderlo, a été battu par la lanterne rouge, Geel 2-3.