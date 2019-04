Victorieux sur la pelouse de Valenciennes, Christopher Martins et Troyes ont signé une excellente opération dans la course aux barrages de la Ligue 2. Dans le même temps, Drancy et Pau ont fait match nul.

Troyes et Martins à un point du podium

Eddy RENAULD Les Luxembourgeois à l'étranger

Victorieux sur la pelouse de Valenciennes, Christopher Martins et Troyes ont signé une excellente opération dans la course aux barrages de la Ligue 2. Dans le même temps, Drancy et Pau ont fait match nul.



Les joueurs de l'Estac ont signé une opération en or grâce à leur succès 1-0 sur la pelouse du stade du Hainaut de Valenciennes ce vendredi soir pour le compte de la 31e journée de Ligue 2. Les Troyens signent un septième match sans défaite et se placent en ordre utile pour la course aux barrages pour la montée en Ligue 1.



Christopher Martins, qui a disputé toute la rencontre au coeur de l'entrejeu troyen, et ses équipiers ont profité de la défaite du FC Paris pour revenir à un point de la troisième marche du podium. L'unique but du match est tombé après l'heure de jeu des pieds de Mbeumo, auteur d'une belle frappe croisée (62e).

Au classement, les joueurs d'Almeida pointent au cinquième rang, une place qui leur permettrait de disputer les barrages en fin de saison. Prochain match, le vendredi 12 avril avec la réception du Gazélec Ajaccio au stade de l'Aube à 20h .



Toujours en France mais pour le compte de la 29e journée de National, Jeanne d'Arc Drancy et le Pau FC ont partagé l'enjeu (0-0) au terme d'une partie de petit qualité sans grande possibilité de but. Vincent Thill a été remplacé à la 70e minute. Au classement, les Palois occupent la 9e place avec 36 points, ils alignent une quatrième rencontre sans défaite (8 sur 12).

En Allemagne, Leandro Barreiro était dans le groupe professionnel de Mayence lors de la réception de Fribourg lors de la 28e journée de Bundesliga. Malheureusement pour le jeune international luxembourgeois, il n'a finalement pas été retenu par l'entraîneur Sandro Schwarz. Mayence s'est imposé sur le score sans appel de 5-0.