Mal en point en championnat, le Racing Troisvierges et le Tricolore Gasperich se sont renforcés pour mieux figurer lors de la deuxième partie de saison.

Troisvierges et le Tricolore se renforcent

(VL). - Huitième et antépénultième en Division 3 Série 1, le Racing Troisvierges entend signer une probante deuxième partie de compétition. Deux joueurs viennent grossir l’effectif d’Yves Schanck. Un attaquant Joël Spaus (Norden 02) et un joueur polyvalent en la personne de Joé Krieg (Etzella via Hosingen). Un gardien de but formé au club, le Junior Bruno Oliveira (16 ans), quant à lui, intègre l'équipe A.



Le FC Tricolore Gasperich ne livre pas une saison exceptionnelle, loin s’en faut. Déçu par les résultats, l’entraîneur Jacques Foetz avait remis sa démission fin octobre. Guy Koob a pris le relais. Son équipe occupe une modeste huitième place en Division 3 Série 2 égalité avec Munsbach et ne rêve déjà plus à une place sur le podium.



Les treize dernières journées serviront à préparer l’avenir. Ainsi le défenseur Hugo Moussier (25 ans, Créteil) et l’attaquant James Mosak (23 ans, Montrouge) débarquent au mercato.